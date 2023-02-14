Бранислав Вичентич: «Надеюсь, «Автодор» сыграет на уровне последних двух матчей»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич перед матчем лиги ВТБ против « » призвал свою команду сохранять концентрацию.

«Впереди у нас домашняя встреча с «Минском», и я надеюсь, мы сыграем на уровне последних двух матчей. Это не будет легко, ведь каждая игра – новый вызов, и побеждает та команда, которая этого заслуживает. Лично я уважаю минскую команду, и мы тщательно готовимся к матчу с ними. Игроки в курсе, что за матч нам предстоит, и вместе мы настраиваемся на игру», – сказал Вичентич.

В двух предыдущих матчах «Автодор» обыграл «Самару» (93:83) и « » (86:82).

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