Бранислав Вичентич: «Надеюсь, «Автодор» сыграет на уровне последних двух матчей»

Теги Автодор Енисей Минск Единая лига ВТБ Самара Бранислав Вичентич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич перед матчем Единой лиги ВТБ против «Минска» призвал свою команду сохранять концентрацию.

«Впереди у нас домашняя встреча с «Минском», и я надеюсь, мы сыграем на уровне последних двух матчей. Это не будет легко, ведь каждая игра – новый вызов, и побеждает та команда, которая этого заслуживает. Лично я уважаю минскую команду, и мы тщательно готовимся к матчу с ними. Игроки в курсе, что за матч нам предстоит, и вместе мы настраиваемся на игру», – сказал Вичентич.

В двух предыдущих матчах «Автодор» обыграл «Самару» (93:83) и «Енисей» (86:82).

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