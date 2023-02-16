Тимофей Герасимов сыграет на Матче звезд вместо Николы Милутинова и примет участие в конкурсе трехочковых

Теги Енисей Единая лига ВТБ Томас Эртель Никола Милутинов Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Тимофей Герасимов Баскетбол

Защитник красноярского «Енисея» Тимофей Герасимов заменит Николу Милутинова в составе команды «Новой Школы» на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2023.

Центровой ЦСКА не сможет принять участие в Матче звезд из-за травмы, которую он получил во вчерашней встрече с УНИКСом (104:112 ОТ).

Также Герасимов заменит в конкурсе трехочковых защитника «Зенита» Томаса Эртеля, выбывшего на неопределенный срок с травмой колена.

В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Герасимов сыграл в 25 матчах, набирая в среднем 9,0 очка, 4,0 подбора и 3,8 передачи. Защитник «Енисея» лидирует в нынешнем сезоне по проценту реализации трехочковых – 53,4.

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