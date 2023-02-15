Сергей Базаревич: «После большого перерыва вышли так, будто соперник сейчас уже сдастся»

Главный тренер «Самары» остался недоволен игрой команды во второй половине матча против «Астаны» (89:75) в рамках Лиги ВТБ.

«Довольны тем, что победили. И я впечатлен тем, что пришло столько болельщиков — надеюсь, теперь они уже больше ходят на нас, а не на «большие» имена.

Я удовлетворен первой половиной: мы играли хорошо, и счет был соответствующий — но не удовлетворен второй. После большого перерыва вышли так, будто соперник сейчас уже сдастся.

Максим Барашков? Он провел результативный матч, но в третьей четверти через него забили 8 очков подряд. Он талантливый парень, но ему, конечно, еще нужно прибавлять в защите — тогда у него будет гораздо больше шансов играть», – сказал Базаревич.

«Мы столько времени проводим вместе. Просто невозможно, чтобы мы не снились друг другу». «Самара» покоряет Премьер-лигу