Сергей Базаревич: «После большого перерыва вышли так, будто соперник сейчас уже сдастся»

Теги Сергей Базаревич Единая лига ВТБ Астана Самара Максим Барашков Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич остался недоволен игрой команды во второй половине матча против «Астаны» (89:75) в рамках Лиги ВТБ.

«Довольны тем, что победили. И я впечатлен тем, что пришло столько болельщиков — надеюсь, теперь они уже больше ходят на нас, а не на «большие» имена.

Я удовлетворен первой половиной: мы играли хорошо, и счет был соответствующий — но не удовлетворен второй. После большого перерыва вышли так, будто соперник сейчас уже сдастся.

Максим Барашков? Он провел результативный матч, но в третьей четверти через него забили 8 очков подряд. Он талантливый парень, но ему, конечно, еще нужно прибавлять в защите — тогда у него будет гораздо больше шансов играть», – сказал Базаревич.

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