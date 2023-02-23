Форвард « » отреагировал на новость о том, что всех звезд НБА-2023 собрал наименьшее количество телезрителей за всю историю проведения мероприятия.

«О, вау. Возможно, это потому что меня не было?» – пошутил Дэвис.

Дэвис в нынешнем сезоне набирает 26,0 очка и 12,5 подбора в среднем за игру, но из-за травм принял участие лишь в 35 матчах.

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов