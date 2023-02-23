Энтони Дэвис – о низком рейтинге Матча звезд: «Это потому что меня не было»

Теги Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис отреагировал на новость о том, что Матч всех звезд НБА-2023 собрал наименьшее количество телезрителей за всю историю проведения мероприятия.

«О, вау. Возможно, это потому что меня не было?» – пошутил Дэвис.

Дэвис в нынешнем сезоне набирает 26,0 очка и 12,5 подбора в среднем за игру, но из-за травм принял участие лишь в 35 матчах.

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2 комментария

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*MVP*
Ответ RAMIK
Слишком многих звёзд не было.
да не в этом дело. сам формат изжил себя, и далеко не в этом году это произошло
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0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RAMIK
Слишком многих звёзд не было.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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