Энтони Дэвис – о низком рейтинге Матча звезд: «Это потому что меня не было»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис отреагировал на новость о том, что Матч всех звезд НБА-2023 собрал наименьшее количество телезрителей за всю историю проведения мероприятия.
«О, вау. Возможно, это потому что меня не было?» – пошутил Дэвис.
Дэвис в нынешнем сезоне набирает 26,0 очка и 12,5 подбора в среднем за игру, но из-за травм принял участие лишь в 35 матчах.
Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак
Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов
2 комментария