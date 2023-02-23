Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл заявил, что ему легко дается совместное выступление со звездами клуба и .

«Это очень просто. Подозреваю, что еще много раз произнесу эти слова. Можете подсчитать, сколько раз я скажу это до конца сезона, но с этими парнями действительно очень легко. У меня еще никогда не было таких талантливых и вместе с тем опытных партнеров», – заявил Расселл.

Д’Анджело вернулся в «Лейкерс» в результате обмена перед дедлайном.

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