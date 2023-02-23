Д’Анджело Расселл – о Леброне и Дэвисе: «У меня еще никогда не было таких талантливых партнеров»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл заявил, что ему легко дается совместное выступление со звездами клуба Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

«Это очень просто. Подозреваю, что еще много раз произнесу эти слова. Можете подсчитать, сколько раз я скажу это до конца сезона, но с этими парнями действительно очень легко. У меня еще никогда не было таких талантливых и вместе с тем опытных партнеров», – заявил Расселл.

Д’Анджело вернулся в «Лейкерс» в результате обмена перед дедлайном.

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1 комментарий

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