Энтони Дэвис – о переходе Уэстбрука в «Клипперс»: «Уверен, что он рад остаться в Лос-Анджелесе»
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис во время общения с журналистами прокомментировал переход экс-одноклубника Расселла Уэстбрука в «Клипперс» после выкупа контракта.
«Я не в их команде, так что не знаю, что у них там происходит в раздевалке, какая у них атмосфера...
С игровой точки зрения? Не знаю, слышал, что они расстались с Уоллом и Джексоном, двумя разыгрывающими. Не знаю, как Тайрон Лю и его штаб будут использовать Расса, но уверен, что он рад остаться в Лос-Анджелесе», – заявил Дэвис.
«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса
Комментарии