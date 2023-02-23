Энтони Дэвис – о переходе Уэстбрука в «Клипперс»: «Уверен, что он рад остаться в Лос-Анджелесе»

Теги Тайрон Лю Клипперс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис во время общения с журналистами прокомментировал переход экс-одноклубника Расселла Уэстбрука в «Клипперс» после выкупа контракта.

«Я не в их команде, так что не знаю, что у них там происходит в раздевалке, какая у них атмосфера...

С игровой точки зрения? Не знаю, слышал, что они расстались с Уоллом и Джексоном, двумя разыгрывающими. Не знаю, как Тайрон Лю и его штаб будут использовать Расса, но уверен, что он рад остаться в Лос-Анджелесе», – заявил Дэвис.

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