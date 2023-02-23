Звездный форвард « » во время общения с журналистами прокомментировал переход экс-одноклубника в « » после выкупа контракта.

«Я не в их команде, так что не знаю, что у них там происходит в раздевалке, какая у них атмосфера...

С игровой точки зрения? Не знаю, слышал, что они расстались с Уоллом и Джексоном, двумя разыгрывающими. Не знаю, как и его штаб будут использовать Расса, но уверен, что он рад остаться в Лос-Анджелесе», – заявил Дэвис.

«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса