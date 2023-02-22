Леброн Джеймс – Дэмиану Лилларду: «Ты уже не молод»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Портленд НБА видео Матч всех звезд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

НБА опубликовала видеозапись разговора между Леброном ДжеймсомЛейкерс») и Дэмианом ЛиллардомПортленд») в раздевалке на Матче всех звезд.

32-летний Лиллард в шутку упрекнул Леброна в том, что тот не назвал его в числе молодых игроков.

– Я слышал, когда ты перечислял всех этих молодых парней, ты не назвал мое имя.

– Конечно, нет. Конечно, я тебя не назвал.

– Я еще не старый.

– Ты уже не молод.

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3 комментария

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Cubs-V
Ответ scorp19
Ну реально. Дэйм от реальности оторвался. Уже совсем скоро его даже ветераном можно будет назвать.
Он ветеран уже давно.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
scorp19
Ну реально. Дэйм от реальности оторвался. Уже совсем скоро его даже ветераном можно будет назвать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Нестеренко
—А ты тогда кто, Леброн?
—Я суперстар.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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