Леброн Джеймс – Дэмиану Лилларду: «Ты уже не молод»

опубликовала видеозапись разговора между (« ») и (« ») в раздевалке на Матче всех звезд.

32-летний Лиллард в шутку упрекнул Леброна в том, что тот не назвал его в числе молодых игроков.

– Я слышал, когда ты перечислял всех этих молодых парней, ты не назвал мое имя.

– Конечно, нет. Конечно, я тебя не назвал.

– Я еще не старый.

– Ты уже не молод.

Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно