Леброн Джеймс – Дэмиану Лилларду: «Ты уже не молод»
НБА опубликовала видеозапись разговора между Леброном Джеймсом («Лейкерс») и Дэмианом Лиллардом («Портленд») в раздевалке на Матче всех звезд.
32-летний Лиллард в шутку упрекнул Леброна в том, что тот не назвал его в числе молодых игроков.
– Я слышал, когда ты перечислял всех этих молодых парней, ты не назвал мое имя.
– Конечно, нет. Конечно, я тебя не назвал.
– Я еще не старый.
– Ты уже не молод.
Маккланг крутой, но его участие в конкурсе данков – это неправильно
—Я суперстар.