Матч звезд НБА-2023 собрал наименьшую телеаудиторию за все время

Теги травмы Леброн Джеймс НБА телевидение Матч всех звезд НБА Стефен Карри Яннис Адетокумбо Баскетбол

Матч всех звезд НБА-2023 собрал наименьшее количество телезрителей за всю историю проведения мероприятия.

По информации портала Sports Media Watch, недавно прошедший в Солт-Лейк-Сити Матч звезд имел рейтинг 2,2 и аудиторию 4,59 миллиона человек на телеканалах TNT и TBS.

Яннис Адетокумбо покинул площадку на первой минуте игры, так как вышел с повреждением запястья. Леброн Джеймс получил травму пальца руки по ходу матча и не играл во второй половине. Стефен Карри отсутствовал из-за травмы.

В прошлом сезоне рейтинг мероприятия составил 3,1, а количество телезрителей – 6,28 миллиона. Таким образом, за год данные показатели снизились на 29% и 27% соответственно.

Предыдущий антирекорд был установлен по итогам проведения Матча звезд-2021, который показал рейтинг 3,1 и собрал телеаудиторию около 6 миллиона зрителей.

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

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2 комментария

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Tim Timson
Ответ Мадина Уйгурова
Недавно пересматривала с мужем матчи звёзд где участвовал 🐐 Майкл Джордан. Какой-то другой вайб там что ли, да и игроки совершенно другие, харизма так и прёт и прям такой олдскул. Может во мне говорит память о детстве и «раньше было лучше», но блин, раньше реально было лучше)))) щас фанаты леброна заминусят
поставил плюс. видимо не фанат Леброна, но писать слова вайб и олдскул описывая тех серьезных мужчин наверное лишнее слишком попсово)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадина Уйгурова
Недавно пересматривала с мужем матчи звёзд где участвовал 🐐 Майкл Джордан. Какой-то другой вайб там что ли, да и игроки совершенно другие, харизма так и прёт и прям такой олдскул. Может во мне говорит память о детстве и «раньше было лучше», но блин, раньше реально было лучше)))) щас фанаты леброна заминусят
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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