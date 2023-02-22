Матч звезд НБА-2023 собрал наименьшую телеаудиторию за все время

Матч всех звезд НБА-2023 собрал наименьшее количество телезрителей за всю историю проведения мероприятия.

По информации портала Sports Media Watch, недавно прошедший в Солт-Лейк-Сити Матч звезд имел рейтинг 2,2 и аудиторию 4,59 миллиона человек на телеканалах TNT и TBS.

покинул площадку на первой минуте игры, так как вышел с повреждением запястья. получил травму пальца руки по ходу матча и не играл во второй половине. отсутствовал из-за травмы.

В прошлом сезоне рейтинг мероприятия составил 3,1, а количество телезрителей – 6,28 миллиона. Таким образом, за год данные показатели снизились на 29% и 27% соответственно.

Предыдущий антирекорд был установлен по итогам проведения Матча звезд-2021, который показал рейтинг 3,1 и собрал телеаудиторию около 6 миллиона зрителей.

Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами