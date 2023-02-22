Стивен Эй Смит: «Если «Лейкерс» не выйдут в плей-офф, это позор»

Известный телевизионный эксперт считает, что непопадание в плей-офф будет для « » провалом.

«Если «Лейкерс» не выйдут в плей-офф, в некоторой степени это позор. Если Леброн Джеймс и Энтони Дэвис обойдутся без травм, с Д’Анджело Расселлом и , никто не ждет от «Лейкерс» чемпионства, но они не должны находиться на 13-м месте. «Лейкерс» отстают на три с половиной победы от шестого места в Западной конференции.

Если Леброн Джеймс и , имея возможность выходить на площадку, не попадут в плей-офф, это будет довольно странно. Для Джеймса такое неприемлемо, о чем он и говорил перед Матчем звезд. Он знает, что эта команда достаточно сильна, чтобы попасть в плей-офф, а не в плей-ин», – заявил Смит.

«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса