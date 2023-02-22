Стивен Эй Смит: «Если «Лейкерс» не выйдут в плей-офф, это позор»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Малик Бизли Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит считает, что непопадание в плей-офф будет для «Лейкерс» провалом.

«Если «Лейкерс» не выйдут в плей-офф, в некоторой степени это позор. Если Леброн Джеймс и Энтони Дэвис обойдутся без травм, с Д’Анджело Расселлом и Маликом Бизли, никто не ждет от «Лейкерс» чемпионства, но они не должны находиться на 13-м месте. «Лейкерс» отстают на три с половиной победы от шестого места в Западной конференции.

Если Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, имея возможность выходить на площадку, не попадут в плей-офф, это будет довольно странно. Для Джеймса такое неприемлемо, о чем он и говорил перед Матчем звезд. Он знает, что эта команда достаточно сильна, чтобы попасть в плей-офф, а не в плей-ин», – заявил Смит.

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4 комментария

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Nightyork97
Ну после старта 2-10 выход в следующую стадию будет успехом, хотя бы плей-ин.
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everyday4768
Выйдут, просто не в этом сезоне)
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Cubs-V
100% людей хотят получать 10млн, чтобы говорить очевидные вещи.
Но избранный, только он.
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Андрей Абрамов
можно хотя бы ПлейИн.... потому что с тем как ЛАЛ лихорадит весь сезон. это уже будет результат. потому что вне топ 10 начиная с 3 суперзвездами это уже не.... а хотя нет смешно)))
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