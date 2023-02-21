«Клипперс» рассчитывают, что Уэстбрук поможет снизить нагрузку с Ленарда и Джорджа

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй рассказал об ожиданиях, которые «Клипперс» связывают с переходом в команду разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

«Уэстбрук способен зарабатывать право на штрафные броски, он все еще хорош как плеймейкер и может поддерживать высокий темп игры. И если это означает, что Джордж и Ленард будут иметь больше сил и свежести в концовках матчей, то «Клипперс» полностью за», – пишет Мюррэй.

Самый ценный игрок НБА 2017 года выбрал «Клипперс», потому что «рассчитывает побороться с ними за титул».

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9 комментариев

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софочка
Ещё больше снизить нагрузку? У них и так такой лоад менеджмент, что играют 1 игру через 4
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Gainut
Ответ kolyan#15
Отличное подписание для ЛАК!
Спорное заявление
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Евгений Дронов
по моему на Кавае ее и нет.... нагрузки этой вашей
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Archer_Great
ah sh!t, here we go again
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kolyan#15
Отличное подписание для ЛАК!
0
0
0
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maryat
Леброн и Дэвис подтвердят
+5
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+5
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Григорий Ефимов
Да в принципе Уэстбрук может и без них вообще играть. Этих двоих можно и обменять или лоад-менеджмент им устроить на весь плей-офф. А энерджайзер Расс побегает за троих, ему не сложно.
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Алексааандр
уже одним нагрузку помог снять, потом чилили без плей-офф
+6
-1
+5
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Артем Андреев
Где то мы это уже слышали...
+1
-1
0
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