Обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй рассказал об ожиданиях, которые «Клипперс» связывают с переходом в команду разыгрывающего .

«Уэстбрук способен зарабатывать право на штрафные броски, он все еще хорош как плеймейкер и может поддерживать высокий темп игры. И если это означает, что и будут иметь больше сил и свежести в концовках матчей, то «Клипперс» полностью за», – пишет Мюррэй.

Самый ценный игрок 2017 года выбрал « », потому что «рассчитывает побороться с ними за титул».

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