«Клипперс» рассчитывают, что Уэстбрук поможет снизить нагрузку с Ленарда и Джорджа
Обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй рассказал об ожиданиях, которые «Клипперс» связывают с переходом в команду разыгрывающего Расселла Уэстбрука.
«Уэстбрук способен зарабатывать право на штрафные броски, он все еще хорош как плеймейкер и может поддерживать высокий темп игры. И если это означает, что Джордж и Ленард будут иметь больше сил и свежести в концовках матчей, то «Клипперс» полностью за», – пишет Мюррэй.
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