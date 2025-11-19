Кенни Эткинсон о Сэме Меррилле: «В плане броска с получения ставлю его в один ряд с Кайлом Корвером»

Главный тренер «Кливленда» высоко оценил трехочковый бросок Сэма Меррилла.

Главный тренер «Кливленда » Кенни Эткинсон заявил, что Сэм Меррилл входит в число лучших трехочковых снайперов, с которыми он когда-либо работал в НБА .

«Он точно из этой компании. Давайте в этот раз оставим Стефа Карри в стороне, он все-таки другой... он лучший в плане трехочковых с ведения. Но что касается чистого броска с получения: Сэм Меррилл, Кайл Корвер – я поставлю его в один ряд с такими парнями. Он напоминает мне Джо Харриса , с которым я работал в «Бруклине».

Сэм уже начинает немного атаковать кольцо, потому что защитники постоянно преследуют его на дуге. Он понемногу проявлять себя в краске, и я в восторге от этого. Не жду, что он будет успешно атаковать кольца десять раз, но если сумеет прорваться хотя бы дважды и забить с средней дистанции, когда его вытеснят в двухочковую зону – для меня это уже элементы игры в плей-офф.

Так что его бросок великолепен, но мне нравится, как он расширяет свою игру», – сказал Эткинсон.

В нынешнем сезоне Сэм Меррилл провел 12 матчей. В среднем за игру он набирает 13,9 очка, реализуя 44,4 % трехочковых бросков при игровом времени – 23 минуты.