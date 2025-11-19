Матч между «Виртусом» и «Маккаби» пройдет при усиленных мерах безопасности по решению властей

Матч между «Виртусом» и «Маккаби» пройдет при усиленных мерах безопасности.

Матч 12-го тура Евролиги между «Виртусом » из Болоньи и «Маккаби Тель-Авив » пройдет в запланированное время, несмотря на предшествовавшие обсуждения о возможном переносе. Решение приняли по итогам заседания Комитета по общественному порядку и безопасности, где оценивали риски предстоящей игры.

Матч пройдет при усиленных мер безопасности. Власти полностью перекроют район вокруг стадиона «Сегафредо Арена» и ограничат движение транспорта, чтобы минимизировать любые возможные инциденты.

«Министерство внутренних дел предоставит в распоряжение префекта и комиссара полиции значительный контингент сотрудников, вся территория вокруг здания будет закрыта, будут изданы распоряжения об ограничении доступа транспорта, а школы закроются раньше. Задача Министерства внутренних дел — обеспечить безопасность и не допустить происшествий», – заявил мэр Болоньи Маттео Лепоре.