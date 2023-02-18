Расселл Уэстбрук встретится с Полом Джорджем и Каваем Ленардом
Разыгрывающий «Юты» Расселл Уэстбрук продолжает оценивать варианты продолжения карьеры после обмена из «Лейкерс».
В ближайшее время Уэстбрук встретится с лидерами «Клипперс» Полом Джорджем и Каваем Ленардом, чтобы обсудить возможное совместное выступление в составе калифорнийского клуба.
«Клипперс» ранее получили разрешение и начали переговоры с Уэстбруком. Стороны обсудили, какой может быть роль MVP 2017 года в команде, которая претендует на чемпионский титул.
1 марта является крайним сроком перехода для игроков после выкупа контракта, если они хотят сыграть за новую команду в плей-офф.
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