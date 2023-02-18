Разыгрывающий «Юты» продолжает оценивать варианты продолжения карьеры после обмена из « ».

В ближайшее время Уэстбрук встретится с лидерами «Клипперс» и , чтобы обсудить возможное совместное выступление в составе калифорнийского клуба.

« » ранее получили разрешение и начали переговоры с Уэстбруком. Стороны обсудили, какой может быть роль MVP 2017 года в команде, которая претендует на чемпионский титул.

1 марта является крайним сроком перехода для игроков после выкупа контракта, если они хотят сыграть за новую команду в плей-офф.

«Джаз» готовы выкупить контракт девятикратного участника Матча всех звезд.

«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса