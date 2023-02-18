Расселл Уэстбрук встретится с Полом Джорджем и Каваем Ленардом

Теги Клипперс Лейкерс НБА Юта Расселл Уэстбрук Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Разыгрывающий «Юты» Расселл Уэстбрук продолжает оценивать варианты продолжения карьеры после обмена из «Лейкерс».

В ближайшее время Уэстбрук встретится с лидерами «Клипперс» Полом Джорджем и Каваем Ленардом, чтобы обсудить возможное совместное выступление в составе калифорнийского клуба.

«Клипперс» ранее получили разрешение и начали переговоры с Уэстбруком. Стороны обсудили, какой может быть роль MVP 2017 года в команде, которая претендует на чемпионский титул.

1 марта является крайним сроком перехода для игроков после выкупа контракта, если они хотят сыграть за новую команду в плей-офф.

«Джаз» готовы выкупить контракт девятикратного участника Матча всех звезд.

«Империя леброносексуалов». В Америке полно журналистов, которые неприлично обожают Леброна Джеймса

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Забирайте хах)) И гайки вам не видать, ну хотя ее итак нету.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Идущий к реке
Расс для контендеров в данный момент «кот в мешке». Если удачно встроить в систему, может приносить пользу, но в то же время может и запороть 4 четверть в важных матчах ПО(не говорю про саму концовку, скорей всего с банки так же будет выходить и сидеть в конце). В общем, со стороны ГМов довольно рискованный шаг, но риск может быть оправдан.
На минималку в Финикс к Дюранту - было бы эпично.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий