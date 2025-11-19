Пол Джордж о первой игре после восьмимесячного перерыва: «Немного заржавел, но в целом чувствовал себя хорошо»

Пол Джордж доволен первой игрой после восьмимесячного перерыва из-за травмы.

Форвард «Филадельфии» Пол Джордж дебютировал в сезоне-2025/26, выйдя на площадку в матче против «Клипперс». 35-летний баскетболист провел на паркете 21 минуту, набрав 9 очков и 7 подборов. Из-за ограничения по времени он пропустил большую часть четвертой четверти.

«Было здорово наконец-то снова играть в баскетбол. Я не выходил на паркет около восьми месяцев, так что это был долгий путь. Много взлетов и падений, много небольших осложнений... но я был рад наконец выйти на площадку. Немного заржавел, но в целом чувствовал себя хорошо»», – поделился Джордж.