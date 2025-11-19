64

«Даллас» готов расстаться с Энтони Дэвисом до дедлайна обменов

«Маверикс» изучают возможность обмена Энтони Дэвиса.

После увольнения генерального менеджера Нико Харрисона «Даллас» рассматривает возможность обмена Энтони Дэвиса, сообщает журналист ESPN Тим Макмэн со ссылкой на источники в клубе.

«Маверикс» планируют оценить предложения по Дэвису до дедлайна обменов, который наступит 5 февраля. Решение связано со сменой стратегии после ухода Харрисона, который инициировал приобретение звездного игрока.

32-летний баскетболист в настоящее время восстанавливается после растяжения икроножной мышцы и пропустит еще как минимум неделю.

В текущем сезоне Дэвис получает 54,1 млн долларов. При этом у него осталось еще два года контракта после завершения текущего чемпионата на общую сумму 121,2 млн. Следующим летом баскетболист получит право на подписание нового продления.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoДаллас
возможные переходы
logoЭнтони Дэвис
Тим Макмэн
logoНБА
Нико Харрисон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Брансон может вернуться на площадку в матче с «Далласом»
19 ноября, 04:30
Энтони Дэвис и Клэй Томпсон осведомлены, что их могут обменять (Dallas Hoops Journal)
18 ноября, 19:14
Д’Анджело Расселл простучал мячом 21 секунду и скинул его партнеру за 3 секунды до конца владения
18 ноября, 09:59Видео
Главные новости
Евролига. Рывок 26:1 помог «Панатинаикосу» разгромить «Дубай», «Реал» играет с «Жальгирисом» и другие матчи
вчера, 21:07Live
Пол Пирс: «Кобе Брайант никогда не был лицом НБА»
вчера, 21:23
НБА. «Милуоки» встретится с «Филадельфией», «Орландо» примет «Клипперс» и другие матчи
вчера, 21:04
Дуэйн Уэйд о кризисе «Индианы»: «Именно поэтому Тайриз Халибертон получил максимальный контракт – потому что он настолько важен»
вчера, 20:57
Данте Экзам перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона
вчера, 20:15
«Если ты это читаешь, сделай празднование в виде самолетика». Стефен Карри рассказал, как выполнил шутливую просьбу журналистки во время матча
вчера, 19:55
Джимми Батлер о Джонатане Куминге: «У него много эмоций, и это нормально. Нужно дать ему понять, что мы на его стороне»
вчера, 19:31
Никола Йокич стал первым в истории игроком, лидирующим в четырех главных статистических категориях за десятилетие
вчера, 19:00
Джонатан Куминга считает, что его сделали «козлом отпущения», когда перевели на скамейку
вчера, 18:07
Д’Анджело Расселл разочаровал нескольких одноклубников своим подходом к тренировкам и небрежным отношением к защите (Dallas Hoops Journal)
вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Джоуи и Джесси Басс уволены с руководящих постов в «Лейкерс»
вчера, 20:33
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с Гаррисоном Мэтьюзом
вчера, 18:31
Дуэйн Бэйкон пропустит матч с «Панатинаикосом» из-за перелома пальца
вчера, 18:20
Шарунас Ясикявичюс: «В Белграде, без сомнения, одна из лучших баскетбольных атмосфер в мире»
вчера, 17:43
Сборная Италии назначила Акилле Полонару капитаном на матчи квалификации чемпионата мира‑2027
вчера, 16:14
Айзейя Риз близок к переходу в «Уралмаш»
вчера, 15:49
Хавьер Паскуаль о возвращении в Евролигу: «Я счастлив. Ощущаю себя тренером уровня Евролиги, и мне было непросто находиться вне этого турнира»
вчера, 14:51
Георгиос Барцокас о поиске разыгрывающего: «Агенты постоянно предлагают кандидатов, начинаешь изучать игрока – а клуб в итоге не отпускает его»
вчера, 14:05
Кевин Йебо стал MVP 8-го тура Еврокубка
вчера, 13:28Фото
ЦСКА отказался обсуждать переход Мело Тримбла в «Олимпиакос» (Маттео Андреани)
вчера, 13:16