«Даллас» готов расстаться с Энтони Дэвисом до дедлайна обменов

«Маверикс» изучают возможность обмена Энтони Дэвиса.

После увольнения генерального менеджера Нико Харрисона «Даллас » рассматривает возможность обмена Энтони Дэвиса , сообщает журналист ESPN Тим Макмэн со ссылкой на источники в клубе.

«Маверикс» планируют оценить предложения по Дэвису до дедлайна обменов, который наступит 5 февраля. Решение связано со сменой стратегии после ухода Харрисона, который инициировал приобретение звездного игрока.

32-летний баскетболист в настоящее время восстанавливается после растяжения икроножной мышцы и пропустит еще как минимум неделю.

В текущем сезоне Дэвис получает 54,1 млн долларов. При этом у него осталось еще два года контракта после завершения текущего чемпионата на общую сумму 121,2 млн. Следующим летом баскетболист получит право на подписание нового продления.