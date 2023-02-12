Пол Джордж: «В «Клипперс» Расселл Уэстбрук может быть самим собой»

Теги возможные переходы Клипперс НБА Юта Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж прокомментировал ситуацию вокруг Расселла Уэстбрука, который после обмена в «Юту» может договориться о выкупе контракта и стать свободным агентом.

«Если мы сможем подписать кого-то вроде Расселла и он будет подходить нашей команде, мы только за. Хотя я думаю, что мы все равно будем хороши, даже если ничего не произойдет. У нашей команды есть все для победы, но приобретение классического разыгрывающего определенно пошло бы на пользу. Нам нужен тот, кто может заигрывать партнеров, создавать открытые броски. Надеюсь, Расселл это видит и мы что-нибудь придумаем.

У нас много снайперов, которые могут создать достаточно пространства для Расса. В таких условиях он может быть самим собой. Я большой фанат Расса, провел вместе с ним один из лучших сезонов в своей карьере. Я видел, как он способен играть в каждом матче. Я действительно верю в него. Думаю, он по-прежнему способен на многое и может улучшить любую команду.

Он очень талантлив. Он борется за подбор, заигрывает других парней и упрощает игру для своей команды. Думаю, он поймет, как мы играем, и приспособится к этому. Я уже разговаривал с ним. Просто хотел узнать, о чем он думает, могу ли я чем-то помочь и все такое», – сказал Джордж.

Уэстбрук и Джордж вместе выступали за «Оклахому» с 2017 по 2019 год.

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3 комментария

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ygcn5c2ty9
Мир к этому не готов)
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xQcoW
Дать ему держать мяч побольше = больше кирпичей, набивание статы, Шактинфул
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edmondio
ого, прям еще один контендер намечается...
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