Звездный разыгрывающий принял решение подписать контракт с «Клипперс».

Интерес к MVP НБА 2017 года также проявляли «Чикаго», «Майами» и « ».

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски назвал факторы, которые повлияли на решение экс-игрока «Лейкерс».

«Уэстбрук в последние дни обсуждал возможный переход с « », «Вашингтоном» и « », но выбрал « », потому что рассчитывает побороться с ними за титул и остается в Лос-Анджелесе», – пишет Воджнаровски.

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки