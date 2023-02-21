Эдриан Воджнаровски: «Уэстбрук выбрал «Клипперс», потому что рассчитывает побороться с ними за титул»

Теги Чикаго Клипперс Лейкерс Майами НБА Вашингтон Расселл Уэстбрук Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Звездный разыгрывающий Расселл Уэстбрук принял решение подписать контракт с «Клипперс».

Интерес к MVP НБА 2017 года также проявляли «Чикаго», «Майами» и «Вашингтон».

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски назвал факторы, которые повлияли на решение экс-игрока «Лейкерс».

«Уэстбрук в последние дни обсуждал возможный переход с «Чикаго», «Вашингтоном» и «Майами», но выбрал «Клипперс», потому что рассчитывает побороться с ними за титул и остается в Лос-Анджелесе», – пишет Воджнаровски.

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11 комментариев

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udod
"остаётся в Лос-Анджелесе" и есть, похоже, главная причина
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Jerry Rodrogha
Ответ Ужратый Гусениц
План надежный. Есть надежный в плане здоровья Кавай, есть надежный в плане стабильности в ПО Джордж, есть обидевшийся на мир Хайленд, пожилой Батюм, есть опытнейший Пламли, который к 33 годам сыграл 60 игр в плей-офф, в среднем по 15 минут за игру, есть Эрик Гордон, который последние сезоны занимался тем, что проигрывал игры в Хьюстоне. Добавим к ним не играющего Ковингтона, мало играющего в плей-офф Зубаца, тихонько регрессирующего Морриса, и надеемся что Пауэлл и Мэнн смогут принести стабильность. А теперь еще добавился человек, думающий что он до сих пор суперзвезда, но давно ей не являющийся. Думаю план разработан до деталей и мелочей
Как швейцарские часы
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Daishi
Ответ Ужратый Гусениц
нигде не видел что новость, что переход Уэстбрука в Чикаго или Вашик делает их фаворитами
Такое ощущение, что вы сами себе какие-то новости выдумываете. Я утверждений про явных фаворитов с приходом Расса и в этой новости не вижу. Из этих 4-х команд только 2 претендовали на звание контендера и без прихода Расса. ЛАК на явного и Хит на теневого. За ЛАК сыграла дружба с ПэЖо и география.
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-2
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BT
Вполне возможно, что фактор Лос-Анджелеса сыграл важную роль, кстати. До конца сезона не нужно никуда переезжать, сам уже в Л-А, семья там же. Доиграет сезон, а там уже можно и переехать туда, где контракт дадут.
+2
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Ужратый Гусениц
Ответ Daishi
Ну, варианты с Чикаго и Вашингтоном в этом плане куда надежнее, ага, бгг..))
нигде не видел что новость, что переход Уэстбрука в Чикаго или Вашик делает их фаворитами
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-2
-2
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Daishi
Ответ Ужратый Гусениц
План надежный. Есть надежный в плане здоровья Кавай, есть надежный в плане стабильности в ПО Джордж, есть обидевшийся на мир Хайленд, пожилой Батюм, есть опытнейший Пламли, который к 33 годам сыграл 60 игр в плей-офф, в среднем по 15 минут за игру, есть Эрик Гордон, который последние сезоны занимался тем, что проигрывал игры в Хьюстоне. Добавим к ним не играющего Ковингтона, мало играющего в плей-офф Зубаца, тихонько регрессирующего Морриса, и надеемся что Пауэлл и Мэнн смогут принести стабильность. А теперь еще добавился человек, думающий что он до сих пор суперзвезда, но давно ей не являющийся. Думаю план разработан до деталей и мелочей
Ну, варианты с Чикаго и Вашингтоном в этом плане куда надежнее, ага, бгг..))
+1
0
+1
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vzi
Ответ Сергей Орлов
Войнаровский.
И не Эдриан, а Адриян. ;)
+3
0
+3
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Ужратый Гусениц
Ответ vzi
Клипперс и титул. Хм…
План надежный. Есть надежный в плане здоровья Кавай, есть надежный в плане стабильности в ПО Джордж, есть обидевшийся на мир Хайленд, пожилой Батюм, есть опытнейший Пламли, который к 33 годам сыграл 60 игр в плей-офф, в среднем по 15 минут за игру, есть Эрик Гордон, который последние сезоны занимался тем, что проигрывал игры в Хьюстоне. Добавим к ним не играющего Ковингтона, мало играющего в плей-офф Зубаца, тихонько регрессирующего Морриса, и надеемся что Пауэлл и Мэнн смогут принести стабильность.
А теперь еще добавился человек, думающий что он до сих пор суперзвезда, но давно ей не являющийся.
Думаю план разработан до деталей и мелочей
+19
-2
+17
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Сергей Орлов
Войнаровский.
+1
-2
-1
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Мурзин Ринат
Даже с Лал было больше шансов чем с этим суперотдыхающим дуэтом))
0
-6
-6
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vzi
Клипперс и титул. Хм…
+2
-2
0
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