Эдриан Воджнаровски: «Уэстбрук выбрал «Клипперс», потому что рассчитывает побороться с ними за титул»
Звездный разыгрывающий Расселл Уэстбрук принял решение подписать контракт с «Клипперс».
Интерес к MVP НБА 2017 года также проявляли «Чикаго», «Майами» и «Вашингтон».
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски назвал факторы, которые повлияли на решение экс-игрока «Лейкерс».
«Уэстбрук в последние дни обсуждал возможный переход с «Чикаго», «Вашингтоном» и «Майами», но выбрал «Клипперс», потому что рассчитывает побороться с ними за титул и остается в Лос-Анджелесе», – пишет Воджнаровски.
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А теперь еще добавился человек, думающий что он до сих пор суперзвезда, но давно ей не являющийся.
Думаю план разработан до деталей и мелочей