Игроки «Клипперс» не против перехода Расселла Уэстбрука в команду

Некоторые игроки «Клипперс» поддерживают идею подписания разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

«Они считают, что Уэстбрук не использовал все свои способности в «Лейкерс», – приводит слова источника ClutchPoints.

Согласно сообщению The Athletic, Уэстбрук заинтересован в переходе в «Клипперс» или «Майами».

По словам журналистки Рамоны Шелберн, один из лидеров «Клипперс» Пол Джордж уже рекрутирует бывшего одноклубника.

Ранее сообщалось, что «Юта» собирается выкупить контракт Уэстбрука, когда игрок официально перейдет в команду в результате трехстороннего обмена с «Лейкерс» и «Миннесотой».

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