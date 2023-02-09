Игроки «Клипперс» не против перехода Расселла Уэстбрука в команду

Теги возможные переходы Клипперс НБА Юта Расселл Уэстбрук Пол Джордж Баскетбол

Некоторые игроки «Клипперс» поддерживают идею подписания разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

«Они считают, что Уэстбрук не использовал все свои способности в «Лейкерс», – приводит слова источника ClutchPoints.

Согласно сообщению The Athletic, Уэстбрук заинтересован в переходе в «Клипперс» или «Майами».

По словам журналистки Рамоны Шелберн, один из лидеров «Клипперс» Пол Джордж уже рекрутирует бывшего одноклубника.

Ранее сообщалось, что «Юта» собирается выкупить контракт Уэстбрука, когда игрок официально перейдет в команду в результате трехстороннего обмена с «Лейкерс» и «Миннесотой».

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5 комментариев

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Air Rodman
Ответ xamer 9
Все вот так просто решили, что Рассел сам согласится на минималку. Нет, нет и нет. Ему половина команд летом предложат 10млн, а он сейчас подпишется на минимум? Это просто смешно.
Доиграть несколько месяцев до лета за небольшую зарплату один из самых дорогих спортсменов десятилетия вполне может. На кону стоит не денежный вопрос, а ещё одна попытка попасть не в фальшивый кондентер, а более-менее живой (который, кстати обыграл Лейкерс уже 10 раз подряд).
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xamer 9
Ответ victan
на минималку / на ограниченные минуты и / или с вето на выход в клатче - почему бы и нет
Все вот так просто решили, что Рассел сам согласится на минималку. Нет, нет и нет. Ему половина команд летом предложат 10млн, а он сейчас подпишется на минимум? Это просто смешно.
0
0
0
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Light Yagami
🔥 Крутейшее дуо было у PG13 с Рассом в ОкС, Джордж тогда в тройке на MVP шёл. Пусть воссоединяются, да и Расса всегда хочется в контендере видеть.
+6
0
+6
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Роман Князефф
Ответ victan
на минималку / на ограниченные минуты и / или с вето на выход в клатче - почему бы и нет
Слишком много этих / / / / // ))))) от черепашки ничего и не останется на таких условиях
+2
0
+2
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victan
на минималку / на ограниченные минуты и / или с вето на выход в клатче - почему бы и нет
0
-2
-2
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