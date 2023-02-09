Игроки «Клипперс» не против перехода Расселла Уэстбрука в команду
Некоторые игроки «Клипперс» поддерживают идею подписания разыгрывающего Расселла Уэстбрука.
«Они считают, что Уэстбрук не использовал все свои способности в «Лейкерс», – приводит слова источника ClutchPoints.
Согласно сообщению The Athletic, Уэстбрук заинтересован в переходе в «Клипперс» или «Майами».
По словам журналистки Рамоны Шелберн, один из лидеров «Клипперс» Пол Джордж уже рекрутирует бывшего одноклубника.
Ранее сообщалось, что «Юта» собирается выкупить контракт Уэстбрука, когда игрок официально перейдет в команду в результате трехстороннего обмена с «Лейкерс» и «Миннесотой».
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