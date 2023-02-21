Звездный разыгрывающий решил подписать контракт с « ».

Форвард калифорнийцев Пол Джордж отреагировал на усиление команды. Он сделал репост фотографии Уэстбрука в форме «Клипперс», который составил компанию ему и Каваю Ленарду, а также оставил подпись «Вперед».

Джордж придумал прозвище для нового трио – «The Beetos» («Классные» – прим. Sports.ru).

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

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