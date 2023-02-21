Пол Джордж выложил фотографию Уэстбрука в форме «Клипперс»

Теги Клипперс НБА фото Расселл Уэстбрук Пол Джордж Кавай Ленард соцсети Баскетбол

Звездный разыгрывающий Расселл Уэстбрук решил подписать контракт с «Клипперс».

Форвард калифорнийцев Пол Джордж отреагировал на усиление команды. Он сделал репост фотографии Уэстбрука в форме «Клипперс», который составил компанию ему и Каваю Ленарду, а также оставил подпись «Вперед».

Джордж придумал прозвище для нового трио – «The Beetos» («Классные» – прим. Sports.ru).

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах

Соцсети Пола Джорджа

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9 комментариев

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Can
Джордж придумал прозвище для нового трио – «The Beetos» («Классные» – прим. Sports.ru).
ААХАХХА 3-клашки подъехали!))))))))
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Sonder
Ответ Мурзин Ринат
Когда Расти был в Лал все его ненавидели , но как только перешел в стан соперника, то для хейтеров Лал он снова стал мегазвездой нба)) смешные вы
кто вы? я тут один
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Мурзин Ринат
Ответ Sonder
жду не дождусь как Расти лейкерсню схавает, огонь матч будет
Когда Расти был в Лал все его ненавидели , но как только перешел в стан соперника, то для хейтеров Лал он снова стал мегазвездой нба)) смешные вы
+2
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+2
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RAMIK
Лучший Расс по сути провалился с лучшим Джорджем в Оклахоме. Джордж с Каваем даже в финале не играли с ЛАК. С чего вы взяли что это подписание сработает?
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Артем Андреев
Оклахомовский Расс, помнится, был одним из самых проблемных игроков для Кавая. Будет у них, что вместе обсудить.
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Korban Cobain
Летс гу!
+1
-1
0
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Sonder
Ответ Sonder
жду не дождусь как Расти лейкерсню схавает, огонь матч будет
6 aпреля в 5:00, поставили аларму
+3
-1
+2
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Sonder
жду не дождусь как Расти лейкерсню схавает, огонь матч будет
+6
-1
+5
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Базовая База
Не знаю, как будут дела у Расти в "Клипс", но пост Полужоржа на пару мгновений вернул меня в 2013.
+4
-2
+2
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