Пол Джордж выложил фотографию Уэстбрука в форме «Клипперс»
Звездный разыгрывающий Расселл Уэстбрук решил подписать контракт с «Клипперс».
Форвард калифорнийцев Пол Джордж отреагировал на усиление команды. Он сделал репост фотографии Уэстбрука в форме «Клипперс», который составил компанию ему и Каваю Ленарду, а также оставил подпись «Вперед».
Джордж придумал прозвище для нового трио – «The Beetos» («Классные» – прим. Sports.ru).
20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах
Соцсети Пола Джорджа
ААХАХХА 3-клашки подъехали!))))))))