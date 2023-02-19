Центровая Бриттни Грайнер (32 года, 203 см) договорилась о подписании 1-летнего контракта с «Финикс Меркьюри».

Грайнер возвращается в женскую НБА после без малого 10 месяцев заключения в российской тюрьме.

Выступавшая в России за УГМК Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале прошлого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил американскую баскетболистку к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей.

8 декабря Грайнер была освобождена в результате обмена на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США провела в тюрьме 294 дня.

Грайнер каждый из девяти своих сезонов в женской отыграла в составе «Финикса». Она была выбрана клубом под 1-м номером на драфте 2013 года.

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США