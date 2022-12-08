Адам Сильвер: «Бриттни Грайнер пришлось пережить невообразимую ситуацию»

Теги УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА НБА Адам Сильвер Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер отреагировал на обмен осужденной в России олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

«Бриттни пришлось пережить невообразимую ситуацию, и мы очень рады, что она возвращается домой к семье и друзьям.

Мы благодарим членов сообщества НБА и женской НБА, которые неуклонно старались привлекать внимание к несправедливым обстоятельствам дела Бриттни», — заявил Сильвер.

Центровая УГМК Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, была освобождена в результате обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

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