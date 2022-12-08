Адам Сильвер: «Бриттни Грайнер пришлось пережить невообразимую ситуацию»

Комиссионер НБА Адам Сильвер отреагировал на обмен осужденной в России олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

«Бриттни пришлось пережить невообразимую ситуацию, и мы очень рады, что она возвращается домой к семье и друзьям.

Мы благодарим членов сообщества НБА и женской НБА, которые неуклонно старались привлекать внимание к несправедливым обстоятельствам дела Бриттни», — заявил Сильвер.

Центровая УГМК Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, была освобождена в результате обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием. Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

Бриттни Грайнер обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута. Она провела в российской тюрьме 293 дня

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет