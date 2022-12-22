Бриттни Грайнер призвала болельщиков писать Полу Уилану в российскую тюрьму: «Ваши письма помогли мне не потерять надежду»

Теги УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА Финикс жен Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер поблагодарила болельщиков за то, что они писали ей письма, когда она находилась в российской тюрьме, и призвала сделать то же самое для Пола Уилана, бывшего американского морского пехотинца, осужденного в России по обвинению в шпионаже.

«Ваши письма помогли мне не потерять надежду в то время, когда я была полна раскаяния и слаба до такой степени, что даже представить себе не могла. Спасибо вам от всего сердца. Благодаря вам я не теряла надежды.

Ваши письма не просто поднимали мне настроение, они были чем-то более важным. Они показали мне силу общего дела. Вместе мы способны на многое. Я живое тому доказательство.

Моя семья воссоединилась, и теперь, благодаря вам, мы проводим праздники вместе. Но есть еще много семей, чьи близкие незаконно задержаны.

Надеюсь, вместе со мной вы будете писать Полу Уилану и выступать за возвращение остальных американцев в их семьи», – написала Грайнер.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

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9 комментариев

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Лакедемон
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Видимо незаконно задерживают только американцев и только американцы должны вернуться в свои семьи, а как же остальные ?
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Fonbaron
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Ответ Сергей Ч
Повестка США во все красе. Черная лесбо страдалица от режима империи зла. А гашиш... Да полно вам, о чем вы, подумаешь... Вот у Валиевой допинг, а тут...
Валиева так же совершила уголовно наказуемое дело. Она в тюрьме? Суд следствие идёт? То то же
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psycho killer
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Пусть сразу в Спортлото пишут
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ryy
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Важная новость
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lokitima
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то есть она считает, что была задержана незаконно?
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fbd
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Ответ Сергей Ч
Повестка США во все красе. Черная лесбо страдалица от режима империи зла. А гашиш... Да полно вам, о чем вы, подумаешь... Вот у Валиевой допинг, а тут...
А в какой тюрьме Валиева сидит?
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Сергей Ч
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Повестка США во все красе. Черная лесбо страдалица от режима империи зла. А гашиш... Да полно вам, о чем вы, подумаешь... Вот у Валиевой допинг, а тут...
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Назар Игорь
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Alex Legend
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То чувство когда человеку, готовому отдать жизнь за свою страну пишут меньше, чем бросательнице мяча, которой на всех наплевать🥲
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