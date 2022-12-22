Бриттни Грайнер призвала болельщиков писать Полу Уилану в российскую тюрьму: «Ваши письма помогли мне не потерять надежду»

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер поблагодарила болельщиков за то, что они писали ей письма, когда она находилась в российской тюрьме, и призвала сделать то же самое для Пола Уилана, бывшего американского морского пехотинца, осужденного в России по обвинению в шпионаже.

«Ваши письма помогли мне не потерять надежду в то время, когда я была полна раскаяния и слаба до такой степени, что даже представить себе не могла. Спасибо вам от всего сердца. Благодаря вам я не теряла надежды.

Ваши письма не просто поднимали мне настроение, они были чем-то более важным. Они показали мне силу общего дела. Вместе мы способны на многое. Я живое тому доказательство.

Моя семья воссоединилась, и теперь, благодаря вам, мы проводим праздники вместе. Но есть еще много семей, чьи близкие незаконно задержаны.

Надеюсь, вместе со мной вы будете писать Полу Уилану и выступать за возвращение остальных американцев в их семьи», – написала Грайнер.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

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