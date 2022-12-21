Адвокат: «У Бриттни Грайнер не было жалоб на содержание в колонии. К ней очень хорошо относились»

По словам адвоката Бриттни Грайнер Марии Благоволиной, американская баскетболистка не жаловалась на содержание в мордовской колонии.

«У Бриттни не было жалоб на содержание, к ней, в общем, очень хорошо относились», – цитирует адвоката ТАСС.

Благоволина также рассказала, что осужденная получала много писем со словами поддержки.

«Огромное количество людей писали из Америки, из России. Хотели помочь, были слова поддержки», – сообщила адвокат.

Известно, что Грайнер работала в пошивочном цеху.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

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