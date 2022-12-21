Адвокат: «У Бриттни Грайнер не было жалоб на содержание в колонии. К ней очень хорошо относились»

Теги УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА Финикс жен Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

По словам адвоката Бриттни Грайнер Марии Благоволиной, американская баскетболистка не жаловалась на содержание в мордовской колонии.

«У Бриттни не было жалоб на содержание, к ней, в общем, очень хорошо относились», – цитирует адвоката ТАСС.

Благоволина также рассказала, что осужденная получала много писем со словами поддержки.

«Огромное количество людей писали из Америки, из России. Хотели помочь, были слова поддержки», – сообщила адвокат.

Известно, что Грайнер работала в пошивочном цеху.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RomvB
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спокойно, просто оплата нужного текста ещё не прошла ... усё будэ ... )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Мироненко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да в курсе уже.
".. находилась в нечеловеческих условиях.."
(с) Энтони Дэвис
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
К чифирчику приучилась? Ей должно понравиться, намного лучше гашишного масла.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mrbt928d9j
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
кормили нормально?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы