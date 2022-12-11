Чарльз Баркли – об обмене Бута на Грайнер: «Это горькая радость»

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли признался, что испытывает горькую радость по поводу обмена россиянина Виктора Бута на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Сегодня радостный день для НБА, женской НБА, Бриттни и ее семьи. Но это горькая радость, потому что мистер Уилан все еще в заключении, а подлец, торговец оружием, который может пойти убивать людей, на свободе.

С одной стороны, я очень рад за нашу семью НБА и женской НБА. Но нужно посочувствовать мистеру Уилану», – сказал Баркли.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.

Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.

В конце июля Вашингтон предложил Москве обменять Бута на Грайнер и осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. Уилан не вошел в обмен заключенными, который состоялся 8 декабря.

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