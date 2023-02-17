Форвард « » стал рекордсменом клуба по результативным передачам.

В матче с « » (112:100) Яннис за 9 минут на площадке отдал 3 передачи и довел карьерный показатель до отметки 3 274 за 10 сезонов в (все в составе «Бакс»).

Это позволило греку побить рекорд Пола Пресси, который с 1982 по 1990 годы стал автором 3 272 передач в форме «Милуоки».

Адетокумбо вынужден был досрочно покинуть площадку из-за травмы.

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