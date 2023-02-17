Яннис Адетокумбо стал рекордсменом «Милуоки» по результативным передачам

Теги Чикаго Милуоки НБА видео Пол Пресси Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо стал рекордсменом клуба по результативным передачам.

В матче с «Чикаго» (112:100) Яннис за 9 минут на площадке отдал 3 передачи и довел карьерный показатель до отметки 3 274 за 10 сезонов в НБА (все в составе «Бакс»).

Это позволило греку побить рекорд Пола Пресси, который с 1982 по 1990 годы стал автором 3 272 передач в форме «Милуоки». 

Адетокумбо вынужден был досрочно покинуть площадку из-за травмы.

33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blooooomka
Скромненький рекорд клуба...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий