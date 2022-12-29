Дерозан набрал 42 очка и 10 подборов в игре с «Бакс», на счету Янниса 45 очков и 22 подбора

Теги Чикаго Милуоки НБА видео Демар Дерозан Яннис Адетокумбо Баскетбол

Во время матча «Чикаго» – «Милуоки» состоялась дуэль звездных игроков НБА Демара Дерозана и Янниса Адетокумбо.

На счету Дерозана 42 очка (15 из 25 с игры), 10 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 44 минуты.

Адетокумбо набрал 45 очков (17 из 39 с игры), 22 подбора и 7 передач за 42 минуты.

«Буллс» отыгрались с «-8» в концовке встречи и победили в овертайме со счетом 119:113.

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1 комментарий

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Dr-Manhattan
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Грек набросал за двоих. 39 бросков 😱
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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