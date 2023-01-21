Мерч «Лейкерс» – самый продаваемый в НБА, Стеф Карри лидирует среди игроков

« » показали лучший результат продаж фирменной атрибутики на официальном портале НБА по итогам первой половины сезона.

На втором месте рейтинга расположился действующий чемпион « ». Третьм стал лидер нынешнего регулярного чемпионата « ».

MVP финальной серии НБА-2022 Стефен Карри лидирует по продажам маек среди всех игроков лиги. Он опережает («Лейкерс») и Янниса Адетокумбо (« »), которые идут на втором и третьем местах соответственно.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд – за 8 лет. И помог создать бизнес, который сейчас оценивают в $5 млрд