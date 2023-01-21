Мерч «Лейкерс» – самый продаваемый в НБА, Стеф Карри лидирует среди игроков
«Лейкерс» показали лучший результат продаж фирменной атрибутики на официальном портале НБА по итогам первой половины сезона.
На втором месте рейтинга расположился действующий чемпион «Голден Стэйт». Третьм стал лидер нынешнего регулярного чемпионата «Бостон».
MVP финальной серии НБА-2022 Стефен Карри лидирует по продажам маек среди всех игроков лиги. Он опережает Леброна Джеймса («Лейкерс») и Янниса Адетокумбо («Милуоки»), которые идут на втором и третьем местах соответственно.
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