« » в среду вырвал победу у « » – 119:113 ОТ.

За 1 минуту 39 секунд до сирены «Бакс» после попадания повели со счетом 106:98. В оставшееся время «Буллс» удалось совершить рывок 8:0.

На последних секундах четвертой четверти после неудачного ввода мяча из-за лицевой Яннисом «Чикаго» сравнял счет благодаря данку .

В дополнительной 5-минутке «Буллс» переиграли соперника со счетом 13:7.

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