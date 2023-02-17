Майк Буденхольцер: «Пока не могу сказать, сыграет ли Яннис в Матче звезд»

Главный тренер « » оценил ближайшие перспективы лидера команды Янниса Адетокубмо, который повредил кисть во время встречи с « » (112:100).

Адетокумбо выбран капитаном одной из сборных на всех звезд, который состоится 19 февраля.

«Пока не могу сказать, сыграет ли Яннис в Матче звезд. Первый осмотр внушает надежду, рентген не выявил перелома. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в ближайшие дни, продолжим оценивать его состояние», – заявил Буденхольцер.

получил травму в начале второй четверти, когда пытался заблокировать попытку Коби Уайта из «Буллс» забросить из-под кольца. 2-кратный MVP на скорости уперся рукой в опору щита и остался лежать на паркете, корчась от боли, прежде чем отправиться в раздевалку.

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