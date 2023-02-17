Майк Буденхольцер: «Пока не могу сказать, сыграет ли Яннис в Матче звезд»

Теги травмы Чикаго Милуоки НБА Матч всех звезд НБА Майк Буденхольцер Яннис Адетокумбо Баскетбол

Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер оценил ближайшие перспективы лидера команды Янниса Адетокубмо, который повредил кисть во время встречи с «Чикаго» (112:100).

Адетокумбо выбран капитаном одной из сборных на Матче всех звезд, который состоится 19 февраля.

«Пока не могу сказать, сыграет ли Яннис в Матче звезд. Первый осмотр внушает надежду, рентген не выявил перелома. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в ближайшие дни, продолжим оценивать его состояние», – заявил Буденхольцер.

Адетокумбо получил травму в начале второй четверти, когда пытался заблокировать попытку Коби Уайта из «Буллс» забросить из-под кольца. 2-кратный MVP на скорости уперся рукой в опору щита и остался лежать на паркете, корчась от боли, прежде чем отправиться в раздевалку.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
everyday4768
Ответ Antuanych
Не, пускай сначала трёхи покидают, а потом можно и в кабак.
Или наоборот: в кабак, а уж потом конкурс мастерства. В духе художественного фильма «Пьяный мастер»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Antuanych
Ответ everyday4768
Да и правильно!)
Не, пускай сначала трёхи покидают, а потом можно и в кабак.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dens76
Ответ Artur Prokopchuk
если Яннис не сыграет, то он будет 4-м игроком из стартовой пятерки, который не сыграет на All Star. Такое вообще раньше было ?
Сейчас ещё и дед скажет, пошли нахер)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artur Prokopchuk
если Яннис не сыграет, то он будет 4-м игроком из стартовой пятерки, который не сыграет на All Star. Такое вообще раньше было ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
everyday4768
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Сразу едут в кабак
Да и правильно!)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ everyday4768
А какой регламент у этого балагана, если капитан пропускает матч?
Сразу едут в кабак
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
everyday4768
А какой регламент у этого балагана, если капитан пропускает матч?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий