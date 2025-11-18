Джейлен Дюрен набрал 31 очко (12 из 13 с игры) и 15 подборов в матче против «Пэйсерс»

Джейлен Дюрен привел «Детройт» к победе в игре с «Индианой».

Центровой «Детройта » Джейлен Дюрен вернулся после травмы голеностопа и набрал 31 очко в матче против «Индианы», реализовав 12 из 13 бросков с игры и 7 из 11 штрафных.

Также на счету 21-летнего баскетболиста 15 подборов и 3 передачи за 29 минут на паркете.

Ключевый игроки «Пистонс», такие как Кейд Каннингем (бедро), Тобайас Харрис (голеностоп) и Осар Томпсон (голеностоп) не принимали участия в матче.

«Детройт» обыграл страдающую от эпидемии травм «Индиану» (127:112) и одержал 10-ю победу подряд.