Дэрил Мори – об отсутствии обменов: «Филадельфия» по-прежнему претендует на титул»
Президент «Филадельфии» Дэрил Мори считает, что отсутствие серьезной активности перед дедлайном не помешает команде бороться за чемпионство.
«Филадельфия» по-прежнему претендует на титул. Мы проделали такую работу, которая позволяет нам говорить об этом. А это именно то, чего хочется достичь к данному этапу чемпионата.
Считаю, что мы стали сильнее. Мы надеемся, что у нас получится сделать что-то еще в этом направлении.
Хотим показывать лучшую игру в плей-офф. В марте у нас будет очень непростой отрезок. Считаю, что он должен помочь нам, подготовить к решающей стадии чемпионата», – заявил Мори.
Перед дедлайном Матисс Тайбулл перешел в «Портленд», Джейлен Макдэниэлс стал игроком «Филадельфии».
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