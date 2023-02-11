Дэрил Мори – об отсутствии обменов: «Филадельфия» по-прежнему претендует на титул»

Теги Филадельфия НБА Дэрил Мори Джейлен Макдэниэлс Баскетбол

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори считает, что отсутствие серьезной активности перед дедлайном не помешает команде бороться за чемпионство.

«Филадельфия» по-прежнему претендует на титул. Мы проделали такую работу, которая позволяет нам говорить об этом. А это именно то, чего хочется достичь к данному этапу чемпионата.

Считаю, что мы стали сильнее. Мы надеемся, что у нас получится сделать что-то еще в этом направлении.

Хотим показывать лучшую игру в плей-офф. В марте у нас будет очень непростой отрезок. Считаю, что он должен помочь нам, подготовить к решающей стадии чемпионата», – заявил Мори.

Перед дедлайном Матисс Тайбулл перешел в «Портленд», Джейлен Макдэниэлс стал игроком «Филадельфии».

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5 комментариев

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Кирилл
Ответ Sonder
макдениелс седня за миннесоту отыграл, я чето ниче не понял
Это 2 брата: Джейден - это младший, играет за Миннесоту, а Джейлен - это старший, перешел сейчас в Филу из Шарлотт )
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carmelo hot sause
Я ждал обмена Харриса, о котором уже пару лет говорили. Думаю, что сохранение состава - это к лучшему для Филы. Осталось не так много времени, чтобы эксперементировать и сыгрывать новый состав
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Sonder
Ответ Caraxes
Однофамилец)
да это не тот макдениелс
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Caraxes
Ответ Sonder
макдениелс седня за миннесоту отыграл, я чето ниче не понял
Однофамилец)
+1
-1
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Sonder
макдениелс седня за миннесоту отыграл, я чето ниче не понял
0
0
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