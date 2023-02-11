Президент «Филадельфии» считает, что отсутствие серьезной активности перед дедлайном не помешает команде бороться за чемпионство.

« » по-прежнему претендует на титул. Мы проделали такую работу, которая позволяет нам говорить об этом. А это именно то, чего хочется достичь к данному этапу чемпионата.

Считаю, что мы стали сильнее. Мы надеемся, что у нас получится сделать что-то еще в этом направлении.

Хотим показывать лучшую игру в плей-офф. В марте у нас будет очень непростой отрезок. Считаю, что он должен помочь нам, подготовить к решающей стадии чемпионата», – заявил Мори.

Перед дедлайном Матисс Тайбулл перешел в «Портленд», стал игроком «Филадельфии».

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