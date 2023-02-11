Энтони Дэвис – об усилении «Лейкерс»: «Ключевыми фигурами будем мы с Леброном»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Малик Бизли Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением о том, какой должна быть иерархия в команде после обменов, которые состоялись перед дедлайном.

Калифорнийцы среди прочих заполучили Д’Анджело Расселла и Малика Бизли.

«Ключевыми фигурами будем мы с Леброном.

Брон уже обсуждает с Ди-Ло и Маликом некоторые моменты, то, как мы играем», – заявил Дэвис.

Д’Анджело Расселл после возвращения в «Лейкерс» заявил, что «всегда ощущал себя альфой».

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки

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11 комментариев

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Misha_Sapunov
Ответ lecter666_destiny
Дэвис показал свою "ключевую роль" в последних матчах... Там даже Уильямсы и Мускала против него выглядели Холл оф феймерами
погоди-ка. этот тот Девис который до травмы показал уровень МВП сезона и абсолютно лучшего игрока ЛА?
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gudi_goodies
Как игрок Девис норм, а как человек - г_вно.
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Klna Jislime
Эйди реально после первого сезона и гайки, звезду словил конкретно.

Как-то очень пафосно себя ведет в последние годы
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FEF2
И только с Дэвисом ничего не обсуждают
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Иван Андриенко
Ответ vzi
По ходу, они там опять все перегрызутся за то, кто там альфа, кто омега. В НБА вообще есть команды со здоровой атмосферой? )
Оклахома, по ходу - там один молодняк и от них ничего не требуют.
Денвер ещё, наверное. Хотя и в Мемфисе вроде никто не против закидонов Джа пока что.
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Rodbert
Брон уже обсуждает с Ди-Ло кто здесь альфа.
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carmelo hot sause
Ответ vzi
По ходу, они там опять все перегрызутся за то, кто там альфа, кто омега. В НБА вообще есть команды со здоровой атмосферой? )
Полно! Денвер, Мемфис, например, из контендеров
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vzi
По ходу, они там опять все перегрызутся за то, кто там альфа, кто омега.

В НБА вообще есть команды со здоровой атмосферой? )
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Fogiii
Ответ Иван Андриенко
Да в чем проблема, теперь Д’Анжело вместо Уэстбрука будет козлом отпущения если что. Удобно ведь. Вот не верю даже в плэй-инн этой всей честной компании.
Не получится, Рассел не того масштаба фигура. Так что остался только Дэвис для хейта.
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+5
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Иван Андриенко
Да в чем проблема, теперь Д’Анжело вместо Уэстбрука будет козлом отпущения если что. Удобно ведь. Вот не верю даже в плэй-инн этой всей честной компании.
+23
-2
+21
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lecter666_destiny
Дэвис показал свою "ключевую роль" в последних матчах... Там даже Уильямсы и Мускала против него выглядели Холл оф феймерами
+11
-2
+9
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