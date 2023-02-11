Звездный форвард «Лейкерс» поделился мнением о том, какой должна быть иерархия в команде после обменов, которые состоялись перед дедлайном.

Калифорнийцы среди прочих заполучили Д’Анджело Расселла и .

«Ключевыми фигурами будем мы с Леброном.

уже обсуждает с Ди-Ло и Маликом некоторые моменты, то, как мы играем», – заявил Дэвис.

Д’Анджело Расселл после возвращения в «Лейкерс» заявил, что «всегда ощущал себя альфой».

Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки