Энтони Дэвис – об усилении «Лейкерс»: «Ключевыми фигурами будем мы с Леброном»
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением о том, какой должна быть иерархия в команде после обменов, которые состоялись перед дедлайном.
Калифорнийцы среди прочих заполучили Д’Анджело Расселла и Малика Бизли.
«Ключевыми фигурами будем мы с Леброном.
Брон уже обсуждает с Ди-Ло и Маликом некоторые моменты, то, как мы играем», – заявил Дэвис.
Д’Анджело Расселл после возвращения в «Лейкерс» заявил, что «всегда ощущал себя альфой».
Итоги лютейшего дедлайна НБА: развал «Бруклина», «Лейкерс» дают Леброну шанс, «ГСВ» признает ошибки
Как-то очень пафосно себя ведет в последние годы
Денвер ещё, наверное. Хотя и в Мемфисе вроде никто не против закидонов Джа пока что.
В НБА вообще есть команды со здоровой атмосферой? )