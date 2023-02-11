Кайри Ирвинг – о трио с Дюрэнтом и Харденом: «Хотелось провести в такой команде больше времени»

Теги Даллас Милуоки Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кайри Ирвинг Баскетбол

Новобранец «Далласа» Кайри Ирвинг прокомментировал неудачное выступление за «Бруклин» вместе с Джеймсом Харденом и Кевином Дюрэнтом.

«Позвольте мне сказать кое-что о суперкоманде, в которой были я, Джеймс Харден и Кей Ди. Все считали, что это должно сработать. Мы очень мало сыграли вместе. Также было много травм, которые повлияли на итоговый результат. Хотелось провести в такой команде больше времени. Там не было ошибок или случайностей. Просто нужно двигаться дальше», – заявил Ирвинг.

Харден перешел в «Нетс» в январе 2021 года и покинул команду в феврале 2022 года. Звездные игроки провели вместе только 16 матчей. В плей-офф-2021 «Бруклин» вылетел во втором раунде, проиграв будущему чемпиону «Милуоки» со счетом 3-4.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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3 комментария

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MaxBridge
Кто тебе не дал?)))
+1
-2
-1
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Nightyork97
«Хотелось провести в такой команде больше времени. Там не было ошибок или случайностей. Просто нужно двигаться дальше» 🥴
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0
+5
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p
Харден играющий в пол ноги и Кекс были в 2см от финала, жаль что мы так и не увидели это трио в ПО(
+3
0
+3
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