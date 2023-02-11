Пол Пирс: «Леброн Джеймс заслуживает звания величайшего игрока в истории»

Теги Пол Пирс Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Прославленный игрок НБА объяснил, почему считает форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим баскетболистом за все время.

«Он заслуживает звания величайшего игрока в истории. Думаю, теперь это очевидно, потому что вряд ли кто-то в обозримом будущем превзойдет его по количеству очков за карьеру. Во-вторых, посмотрите на его достижения и то, как долго он поддерживает свой уровень. Большую часть всего этого ждали от него еще в школе. Какое же он испытывал давление.

Я помню, как на моем первом Матче всех звезд в Филадельфии мы разговаривали с репортерами. Мы только и делали, что отвечали на вопрос: «Вы слышали о парне по имени Леброн Джеймс?» Люди надеялись, что он сможет стать величайшим баскетболистом всех времен. Было тяжело превзойти такие ожидания, но он это сделал», – заявил Пирс.

В 38 лет Леброн побил «вечный» рекорд Карима. А кем были другие суперзвезды в его возрасте?

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

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43 комментария

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...Quo Vadis...
Зачем удалили комментарий?

Вот, посмотрите, что "оно", больное, вытворяет:

https://m.sports.ru/basketball/1114873066-charlz-barkli-nazval-desyatku-luchshix-igrokov-v-istorii-nba.html

Вылезает аккурат одним аккаунтом за другим и только пачкает ветки.
И уже совсем не палится (что и тут видно).

Знаете, говорят "злобный тролль" (в плохом смысле слова. А "оно"....жалкий тролль. Потому что со временем это только виднее становится.
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Birdman NBA
Ответ ...Quo Vadis...
Мне вот интересно (к этой больной ....... обращаюсь). "Оно" закрыло возможность прямых ответов. Ты, конечно, видно, что болеешь. Но зачем ты пачкаешь ветки своим враньём? и дешёвыми набросами.
Парень иди выйди на улицу, воздухом подыши. За полтора года 14000 комментариев, ты хоть свет дневной видишь иногда?
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...Quo Vadis...
Ответ A. V.
Тогда русский парень Джим Лоскутофф круче Джордана, он взял с Бостоном 7 титулов, 6 из них подряд. Точка.
Лоскутов лучше Леброна, допустим.

А в качестве кого он их взял? И как играл, напомни?)
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...Quo Vadis...
Мне вот интересно (к этой больной ....... обращаюсь). "Оно" закрыло возможность прямых ответов.

Ты, конечно, видно, что болеешь.

Но зачем ты пачкаешь ветки своим враньём? и дешёвыми набросами.
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...Quo Vadis...
Ответ ...Quo Vadis...
Комментарий удален модератором
А, вот оно и вылезло, ниже.))

Я же говорил.)
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...Quo Vadis...
Ответ Lost
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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ты не прав
Просто напомню ретардам, что Джордан имеет 3-6 против Айзеи, Берда, Мэджика и Шака. Куда там до леброновских 4-6 в финале, согласен
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A. V.
Ответ Крокозябра
Ну так ты правильно сказал, всё решает в совокупности. Учитывая особенность построения составов в NBA, с налогами, контрактами и платёжками взять в одном клубе 6 перстней это раза в два, если не в три сложнее, чем взять 4 в разных. Это я к тому, что путь Леброн выбрал легче, оттого и ценность его гаек не много ниже, тем более учитывая 6 поражений в главных сериях. А о количествах обменов, в командах Леброна и говорить нечего: каждый дедлайн игроки уходят и приходят пачками.
Тогда русский парень Джим Лоскутофф круче Джордана, он взял с Бостоном 7 титулов, 6 из них подряд. Точка.
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Оскар Муравьев
В НБА много великих и Чемберлен и бейлор и мейджик... Брон даже по гайками далеко не лидер.. И с кучей поражений в финалах... У того же Коби и мейджика положительный баланс в финалах
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ты не прав
Ответ Крокозябра
Ну так ты правильно сказал, всё решает в совокупности. Учитывая особенность построения составов в NBA, с налогами, контрактами и платёжками взять в одном клубе 6 перстней это раза в два, если не в три сложнее, чем взять 4 в разных. Это я к тому, что путь Леброн выбрал легче, оттого и ценность его гаек не много ниже, тем более учитывая 6 поражений в главных сериях. А о количествах обменов, в командах Леброна и говорить нечего: каждый дедлайн игроки уходят и приходят пачками.
Да, сложнее, топ10 игрок десятилетия(если не топ5) играет за сумму, больше которой получают еще 100 игроков в лиге

Да, сложнее, когда команд становится больше, иностранцы еще толпой не валят, из воздуха талантливые игроки появляются

Да, у Леброна путь проще, только никто тут не назовет настолько же усешных игроков, которые с 0 собирали чемпионскую команду(три раза, лол)

Логика - это конечно сложно.
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Stivi M.D.
Ответ vzi
Вот по совокупности Джордан как раз и лучший. ;)
Держи в курсе ))
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Stivi M.D.
Ответ Sonder
может потому что 20<22?
Дело не только в 20<22
Эту совершенно небольшую разницу можно было нивелировать другими моментами. НО!
1. Федерер уступает и Надалю, и Джоковичу в личных встречах
2. Пик Федерера пришелся на гораздо менее конкурентоспособную эру мужского тенниса, где он нафармил очень много титулов
3. Он уступает им по % выигранных матчей
4. Побили его сильный рекорд по количеству недель на первой строчке рейтинга.

В общем много что можно писать, я просто хочу подчеркнуть что 20<22 это вообще не приговор был
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...Quo Vadis...
Ответ Lost
И пр этом единственный мвп финалов трех чемпионских команд - Леброн
Вот вот, вторая реинкарнация вылезла.)
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Lost
Комментарий удален
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...Quo Vadis...
Ответ leon01
учтите .что во времена карима не было трёшек.как-то так.я леброна считаю талантливым спортсменом.но не могу избавится от мысли .что из другого вида спорта(бейсбол,амер футбол)
Рестлинг.
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...Quo Vadis...
Ответ Stivi M.D.
Не разбирающиеся по типу Пола Пирса?🤡🤡🤡 Боже, не пиши мне, ты супер слаб просто
Хорошо, что ты представился, в очередной раз.)

У Пирса свои мотивы. А ты бы думал, что пишешь.
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...Quo Vadis...
Ответ vzi
Стиви МД это просто дичь. Адовый юзер.
К сожалению.
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...Quo Vadis...
Ответ Stivi M.D.
Я то мяч в руках держал, а вот то что ты из минусов так и не вылезешь - здесь сомнений точно нет
)))

То, что ты врёшь, прикрывая минусами, сомнений тоже нет.
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leon01
учтите .что во времена карима не было трёшек.как-то так.я леброна считаю талантливым спортсменом.но не могу избавится от мысли .что из другого вида спорта(бейсбол,амер футбол)
+1
-2
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Sonder
Ответ Stivi M.D.
Даже в теннисе эту болезнь одолели и перестали называть Федерера величайшим, а здесь воз и ныне там, что называется.
может потому что 20<22?
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Stivi M.D.
Ответ ...Quo Vadis...
Так "прости....к" всегда меньше, чем нормальных. Это (приведённое тобой) всего лишь говорит о том, сколько Людей заслуживают почета и реальных лавров больше, чем Джеймс. Ну и ты путаешь общую статистику (например, ролевиков, пусть даже и хороших, реально меняемых из клуба в клуб) со статиской лучших - то есть, подходишь однобоко (умышленно). Что ещё больше говорит о лицемерии (а как насчёт прошлых веток?). _ Я, кстати, заметил, что его (Леброна) хайпят совершенно не разбирающиеся в баскетболе личности.
Не разбирающиеся по типу Пола Пирса?🤡🤡🤡
Боже, не пиши мне, ты супер слаб просто
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vzi
Ответ Stivi M.D.
Почему у секты свидетелей Джордана проблемы с логикой? Если решают перстни решают, то почему Рассел или Орри не величайшие?? Наверно потому что решают не перстни и не количество очков, а совокупность всего что только есть в баскетболе?
Вот по совокупности Джордан как раз и лучший. ;)
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vzi
Ответ ...Quo Vadis...
Нет сомнений, что ты мяч то в руках никогда не держал. Но большие сомнения во всём остальном (мягко говоря).
Стиви МД это просто дичь. Адовый юзер.
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...Quo Vadis...
Ответ Stivi M.D.
Конечно сложнее. Поэтому история НБА насчитывает аж 11 игроков которые выиграли кубок 6 и больше раз в составе одной команде. И всего 4 человека в истории становились чемпионами с тремя разными командами, включая Леброна. При этом с четыремя командами никто не становился чемпионом НБА🤡
Так "прости....к" всегда меньше, чем нормальных.

Это (приведённое тобой) всего лишь говорит о том, сколько Людей заслуживают почета и реальных лавров больше, чем Джеймс.

Ну и ты путаешь общую статистику (например, ролевиков, пусть даже и хороших, реально меняемых из клуба в клуб) со статиской лучших - то есть, подходишь однобоко (умышленно).
Что ещё больше говорит о лицемерии (а как насчёт прошлых веток?).
_

Я, кстати, заметил, что его (Леброна) хайпят совершенно не разбирающиеся в баскетболе личности.
+1
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Lost
Ответ Stivi M.D.
Конечно сложнее. Поэтому история НБА насчитывает аж 11 игроков которые выиграли кубок 6 и больше раз в составе одной команде. И всего 4 человека в истории становились чемпионами с тремя разными командами, включая Леброна. При этом с четыремя командами никто не становился чемпионом НБА🤡
И пр этом единственный мвп финалов трех чемпионских команд - Леброн
+1
-1
0
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