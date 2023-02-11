Пол Пирс: «Леброн Джеймс заслуживает звания величайшего игрока в истории»
Прославленный игрок НБА объяснил, почему считает форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим баскетболистом за все время.
«Он заслуживает звания величайшего игрока в истории. Думаю, теперь это очевидно, потому что вряд ли кто-то в обозримом будущем превзойдет его по количеству очков за карьеру. Во-вторых, посмотрите на его достижения и то, как долго он поддерживает свой уровень. Большую часть всего этого ждали от него еще в школе. Какое же он испытывал давление.
Я помню, как на моем первом Матче всех звезд в Филадельфии мы разговаривали с репортерами. Мы только и делали, что отвечали на вопрос: «Вы слышали о парне по имени Леброн Джеймс?» Люди надеялись, что он сможет стать величайшим баскетболистом всех времен. Было тяжело превзойти такие ожидания, но он это сделал», – заявил Пирс.
В 38 лет Леброн побил «вечный» рекорд Карима. А кем были другие суперзвезды в его возрасте?
Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак
Вот, посмотрите, что "оно", больное, вытворяет:
https://m.sports.ru/basketball/1114873066-charlz-barkli-nazval-desyatku-luchshix-igrokov-v-istorii-nba.html
Вылезает аккурат одним аккаунтом за другим и только пачкает ветки.
И уже совсем не палится (что и тут видно).
Знаете, говорят "злобный тролль" (в плохом смысле слова. А "оно"....жалкий тролль. Потому что со временем это только виднее становится.
А в качестве кого он их взял? И как играл, напомни?)
Ты, конечно, видно, что болеешь.
Но зачем ты пачкаешь ветки своим враньём? и дешёвыми набросами.
Я же говорил.)
Да, сложнее, когда команд становится больше, иностранцы еще толпой не валят, из воздуха талантливые игроки появляются
Да, у Леброна путь проще, только никто тут не назовет настолько же усешных игроков, которые с 0 собирали чемпионскую команду(три раза, лол)
Логика - это конечно сложно.
Эту совершенно небольшую разницу можно было нивелировать другими моментами. НО!
1. Федерер уступает и Надалю, и Джоковичу в личных встречах
2. Пик Федерера пришелся на гораздо менее конкурентоспособную эру мужского тенниса, где он нафармил очень много титулов
3. Он уступает им по % выигранных матчей
4. Побили его сильный рекорд по количеству недель на первой строчке рейтинга.
В общем много что можно писать, я просто хочу подчеркнуть что 20<22 это вообще не приговор был
У Пирса свои мотивы. А ты бы думал, что пишешь.
То, что ты врёшь, прикрывая минусами, сомнений тоже нет.
Боже, не пиши мне, ты супер слаб просто
Это (приведённое тобой) всего лишь говорит о том, сколько Людей заслуживают почета и реальных лавров больше, чем Джеймс.
Ну и ты путаешь общую статистику (например, ролевиков, пусть даже и хороших, реально меняемых из клуба в клуб) со статиской лучших - то есть, подходишь однобоко (умышленно).
Что ещё больше говорит о лицемерии (а как насчёт прошлых веток?).
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Я, кстати, заметил, что его (Леброна) хайпят совершенно не разбирающиеся в баскетболе личности.