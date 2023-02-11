Пол Пирс: «Леброн Джеймс заслуживает звания величайшего игрока в истории»

Прославленный игрок объяснил, почему считает форварда « » величайшим баскетболистом за все время.

«Он заслуживает звания величайшего игрока в истории. Думаю, теперь это очевидно, потому что вряд ли кто-то в обозримом будущем превзойдет его по количеству очков за карьеру. Во-вторых, посмотрите на его достижения и то, как долго он поддерживает свой уровень. Большую часть всего этого ждали от него еще в школе. Какое же он испытывал давление.

Я помню, как на моем первом Матче всех звезд в Филадельфии мы разговаривали с репортерами. Мы только и делали, что отвечали на вопрос: «Вы слышали о парне по имени Леброн Джеймс?» Люди надеялись, что он сможет стать величайшим баскетболистом всех времен. Было тяжело превзойти такие ожидания, но он это сделал», – заявил .

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