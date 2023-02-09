Кайри Ирвинг набрал первые очки за «Даллас»

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг в среду дебютировал за «Даллас».

Ирвинг вышел в стартовой пятерке на матч против « ». Первое попадание Кайри в форме техасского клуба случилось через несколько минут после начала игры.

Пропускающий встречу из-за травмы стоя аплодировал новому одноклубнику.

30-летнего Ирвинга обменяли в «Мэверикс» в начале этой недели из «Нетс».

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?