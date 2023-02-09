Кайри Ирвинг набрал первые очки за «Даллас»

Теги Даллас Клипперс НБА видео Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг в среду дебютировал за «Даллас».

Ирвинг вышел в стартовой пятерке на матч против «Клипперс». Первое попадание Кайри в форме техасского клуба случилось через несколько минут после начала игры.

Пропускающий встречу из-за травмы Лука Дончич стоя аплодировал новому одноклубнику.

30-летнего Ирвинга обменяли в «Мэверикс» в начале этой недели из «Нетс».

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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5 комментариев

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FS19
Начался медовый месяц.
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ivan petrov
Тем временем Кайри без Луки убрал сильнейший состав Клипперс.
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Swhat
Теперь это Даллас Ирвинга
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Акинак
"Лука, ты аплодируешь стоя, но делаешь это без уважения", подумал Ирвинг.
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pulyalke
все ждут махач моррисов изза дончича, а не очки кайри))
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