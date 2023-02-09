Кайри Ирвинг набрал первые очки за «Даллас»
Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг в среду дебютировал за «Даллас».
Ирвинг вышел в стартовой пятерке на матч против «Клипперс». Первое попадание Кайри в форме техасского клуба случилось через несколько минут после начала игры.
Пропускающий встречу из-за травмы Лука Дончич стоя аплодировал новому одноклубнику.
30-летнего Ирвинга обменяли в «Мэверикс» в начале этой недели из «Нетс».
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
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