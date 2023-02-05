«Клипперс» присоединились к борьбе за звезду « »

Об этом информирует ESPN.

Источники сообщили, что «Лейкерс», « » и «Финикс» входят в число команд, которые контактировали с «Нетс» после пятничного запроса Ирвинга на обмен.

« », которые нацелены на усиление позиции первого номера, тоже рассматривают возможную сделку по Кайри.

Ирвинг не давал «Бруклину» список предпочтительных команд, но между ним и « » существует взаимный интерес, который восходит к лету прошлого года. Отмечается, что лидер «озерников» Леброн Джеймс является ярым сторонником приобретения своего бывшего товарища по «Кавальерс».

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне НБА провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?