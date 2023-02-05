«Клипперс» тоже поборются за Кайри Ирвинга
«Клипперс» присоединились к борьбе за звезду «Бруклина» Кайри Ирвинга.
Об этом информирует ESPN.
Источники сообщили, что «Лейкерс», «Даллас» и «Финикс» входят в число команд, которые контактировали с «Нетс» после пятничного запроса Ирвинга на обмен.
«Клипперс», которые нацелены на усиление позиции первого номера, тоже рассматривают возможную сделку по Кайри.
Ирвинг не давал «Бруклину» список предпочтительных команд, но между ним и «Лейкерс» существует взаимный интерес, который восходит к лету прошлого года. Отмечается, что лидер «озерников» Леброн Джеймс является ярым сторонником приобретения своего бывшего товарища по «Кавальерс».
Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне НБА провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.
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