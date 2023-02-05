«Клипперс» тоже поборются за Кайри Ирвинга

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Даллас Клипперс Лейкерс Бруклин Финикс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

«Клипперс» присоединились к борьбе за звезду «Бруклина» Кайри Ирвинга.

Об этом информирует ESPN.

Источники сообщили, что «Лейкерс», «Даллас» и «Финикс» входят в число команд, которые контактировали с «Нетс» после пятничного запроса Ирвинга на обмен.

«Клипперс», которые нацелены на усиление позиции первого номера, тоже рассматривают возможную сделку по Кайри.

Ирвинг не давал «Бруклину» список предпочтительных команд, но между ним и «Лейкерс» существует взаимный интерес, который восходит к лету прошлого года. Отмечается, что лидер «озерников» Леброн Джеймс является ярым сторонником приобретения своего бывшего товарища по «Кавальерс».

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне НБА провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

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8 комментариев

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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Daishi
Ну да, Кайри вам реально нужнее, чем Клипперам. Впереди ведь еще целых 2 матча с НОП..))
А что Пеликаны такой дикий ужас наводят .
Беверли больше не будет Ирвинга держать
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Be1983kot18leta@gmail.com
Да Балмер это второй Цай.он может ему хоть звезду с неба достать.
Главное чтобы Кайри хотел остаться ,а с этим большая проблема
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Xell
И вообще что значит Бруклин хочет получить Что то чтобы претендовать на титул)) хаха что? Какой титул, они и с Кайри не были бы главным претендентом от Востока, а кто за него сейчас звезду отдаст без гарантий продления от него. Бруклин что там курит))
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Xell
Ответ Daishi
Ну да, Кайри вам реально нужнее, чем Клипперам. Впереди ведь еще целых 2 матча с НОП..))
Да не Клипперы берут весь неликвид то Уолла, щас токсика Кайри. Они нормальные?)) Он слушает только Леброна и то иногда, он им всю команду разрушит. Балмер офигеет. А Джорджа куда девать? Ирвинг же половину его бросков себе заберет а со скамьи этот товарищ Не будет выходить. А если летом перейдет дорогу и свалит в Лал? При чем тут Лейкерс, он мне нужен на конец этого сезона)) Потом я не против пусть идет в Клипперс а мы берем Лилларда.
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Против грусти
Не многовато будет?
Конли... Теперь вот Ирвинг.
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Daishi
Ответ Xell
Без шансов. Лишь бы Лал насолить.
Ну да, Кайри вам реально нужнее, чем Клипперам. Впереди ведь еще целых 2 матча с НОП..))
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Даниил Глеске
Вот Зак Лоу сейчас удивляется во всю, наверное
+3
0
+3
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Xell
Без шансов. Лишь бы Лал насолить.
+4
0
+4
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