Кайри Ирвинг должен дебютировать за «Даллас» в матче с «Клипперс» в среду

Теги Даллас Клипперс Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

«Бруклин» договорился с «Далласом» об обмене звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Ожидается, что в понедельник Ирвинг пройдет медобследование, а дебют за «Мэверикс» состоится в среду в выездной встрече с «Клипперс».

Калифорнийский клуб входил в число претендентов на Кайри.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне НБА провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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7 комментариев

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Daishi
Ответ armageddon123456
Вторая звезда может быть разная. Есть Ирвинг которому мяч необходим, а есть к примеру Дэвис которого надо просто кормить передачами. Я не думаю что Лука именно типаж Ирвинга хотел. Тут стата просядет у одно из двух однозначно
Что-то у Янга и Мюррея не особо стата просела, хотя оба тоже любят помусолить мяч. Но это проблемы Кидда, как развести Луку и Кайри.)
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Против грусти
Ответ Алексей Иванов
Кьюбан поставил на кон почти все, за ближайшие полгода. Если Даллас не берет гайку, Ирвинг естественно уходит. В итоге Кьюбан имеет - слитая глубина состава в помойку. Будущее в виде пиков, в помойку. Исходя из всего этого, Дончич по окончанию контракта, покидает Даллас. Ладно бы это бы какой-то Йокич, допустим тоже с контрактом на полгода. Но это Ирвинг, что он будет делать без мяча?
кьюбан делом ответил тем товарищам, которые уже не один год заполошничают "прайм луки проходит! где звезды в помощь луке?! ".
это всяко интереснее чем "глубина состава" с которой гайки далласу не светили в принципе.
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Алексей Иванов
Кьюбан поставил на кон почти все, за ближайшие полгода. Если Даллас не берет гайку, Ирвинг естественно уходит. В итоге Кьюбан имеет - слитая глубина состава в помойку. Будущее в виде пиков, в помойку. Исходя из всего этого, Дончич по окончанию контракта, покидает Даллас. Ладно бы это бы какой-то Йокич, допустим тоже с контрактом на полгода. Но это Ирвинг, что он будет делать без мяча?
+1
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+1
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armageddon123456
Ответ Swhat
Лука хотел вторую звезду. Он её получил. Если он хотел вторую звезду значит готов мячем делиться. Интересно будет посмотреть
Вторая звезда может быть разная. Есть Ирвинг которому мяч необходим, а есть к примеру Дэвис которого надо просто кормить передачами. Я не думаю что Лука именно типаж Ирвинга хотел. Тут стата просядет у одно из двух однозначно
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+3
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Swhat
Лука хотел вторую звезду. Он её получил.
Если он хотел вторую звезду значит готов мячем делиться.
Интересно будет посмотреть
+3
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+3
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armageddon123456
С Лукой мяч будут делить на "камень, ножницы, бумага"? Или как? Я просто не очень понимаю. Лука с мячом спать ложится, Ирвингу тоже с мячом нравится... Бестолковщина
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Константин Согрин
Должен, но не будет)))
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-3
+6
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