« » договорился с « » об обмене звездного разыгрывающего .

Ожидается, что в понедельник Ирвинг пройдет медобследование, а дебют за «Мэверикс» состоится в среду в выездной встрече с « ».

Калифорнийский клуб входил в число претендентов на Кайри.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?