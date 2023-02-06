Кайри Ирвинг должен дебютировать за «Даллас» в матче с «Клипперс» в среду
«Бруклин» договорился с «Далласом» об обмене звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга.
Ожидается, что в понедельник Ирвинг пройдет медобследование, а дебют за «Мэверикс» состоится в среду в выездной встрече с «Клипперс».
Калифорнийский клуб входил в число претендентов на Кайри.
Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне НБА провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
это всяко интереснее чем "глубина состава" с которой гайки далласу не светили в принципе.
Если он хотел вторую звезду значит готов мячем делиться.
Интересно будет посмотреть