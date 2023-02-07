Кайри Ирвинг прилетел в Даллас и посетил тренировочный комплекс «Мэверикс»

Теги светская хроника Даллас НБА видео Кайри Ирвинг Маркифф Моррис Баскетбол

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг официально перешел в «Даллас» в результате обмена с «Бруклином».

После оформления сделки Ирвинг отправился в Даллас, где посетил тренировочный комплекс техасского клуба.

По условиям сделки с «Нетс» техасский клуб получил Ирвинга и форварда Маркиффа Морриса, который также прибыл в Далласа. «Бруклину» достались защитник Спенсер Динуидди, форвард Дориана Финни-Смит, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

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4 комментария

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Руслан Султанов
Маркиф будет теперь охранять Луку от Маркуса
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pulyalke
охранник кайри на морриса похож, а мужичок, который ему дверь придерживал на выходе, прям вылитый марк кьюбан))
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Daff Rogers
Финли какой старенький
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RuslanMat
Маркиф больше на охранника Кайри смахивает )
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