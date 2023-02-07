Кайри Ирвинг прилетел в Даллас и посетил тренировочный комплекс «Мэверикс»
Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг официально перешел в «Даллас» в результате обмена с «Бруклином».
После оформления сделки Ирвинг отправился в Даллас, где посетил тренировочный комплекс техасского клуба.
По условиям сделки с «Нетс» техасский клуб получил Ирвинга и форварда Маркиффа Морриса, который также прибыл в Далласа. «Бруклину» достались защитник Спенсер Динуидди, форвард Дориана Финни-Смит, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
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