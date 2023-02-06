В предложение «Клипперс» по Ирвингу входили Мэнн, выбор в 1-м раунде и два обмена пиками

« » входили в список команд, которым был интересен разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг.

По информации обозревателя The Ringer Кевина О’Коннора, «Клипперс» предлагали за Кайри разыгрывающего , форварда , один выбор в 1-м раунде драфта и возможность обмена двух пиков 1-го раунда в будущем.

В сделку могли войти и другие игроки для уравнения зарплат.

«Нетс» предпочли вариант с « ».

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?