В предложение «Клипперс» по Ирвингу входили Мэнн, выбор в 1-м раунде и два обмена пиками

Теги возможные переходы Даллас Клипперс Бруклин НБА Кайри Ирвинг Люк Кеннард Терэнс Мэнн Баскетбол

«Клипперс» входили в список команд, которым был интересен разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг.

По информации обозревателя The Ringer Кевина О’Коннора, «Клипперс» предлагали за Кайри разыгрывающего Терэнса Мэнна, форварда Люка Кеннарда, один выбор в 1-м раунде драфта и возможность обмена двух пиков 1-го раунда в будущем.

В сделку могли войти и другие игроки для уравнения зарплат.

«Нетс» предпочли вариант с «Далласом».

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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6 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ Fungus_Amongus
Где написано про обмен пиками? Я читал, что отдали пик 1-го, 2 второго, Динвидди и Финни-Смита за Ирвинга и Маркифа Морриса. Пики второго раунда мало что стоят, думаю и ЛАК могли их насыпать при необходимости, а вот 2 обмена пиками, которые предлагали Клипперс это куда серьезней. Команда у ЛАК возрастная и если не в 2027, то уж в 2029 то точно обменяться пиками с ними многие захотят.
Сорян, про обмен перепутал)
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Fungus_Amongus
Ответ mqh9pzrxgf
Так то Даллас дал 3 пика, пусть 2 из них во втором раунде, плюс еще один обмен пиками
Где написано про обмен пиками? Я читал, что отдали пик 1-го, 2 второго, Динвидди и Финни-Смита за Ирвинга и Маркифа Морриса.
Пики второго раунда мало что стоят, думаю и ЛАК могли их насыпать при необходимости, а вот 2 обмена пиками, которые предлагали Клипперс это куда серьезней. Команда у ЛАК возрастная и если не в 2027, то уж в 2029 то точно обменяться пиками с ними многие захотят.
0
0
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mqh9pzrxgf
Ответ Fungus_Amongus
И как Бруклин предпочел вместо этого всего один пик Далласа непонятно. Динвидди и Финни-Смит не настолько ценны, чтобы перевесить такое предложение Клипперс. Даже если они лучше, как игроки, для борьбы за титул их все равно не достаточно и Дюранта все равно будут менять.
Так то Даллас дал 3 пика, пусть 2 из них во втором раунде, плюс еще один обмен пиками
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LBJ236
Неплохой пакет у Клипперс то был
+3
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+2
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Daishi
И у Клипперов и у Далласа очень хорошие предложения были, главное, что ни Цай, ни Маркс не клюнули на авантюру Лейкерс с просрочкой.))
+8
-2
+6
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Fungus_Amongus
И как Бруклин предпочел вместо этого всего один пик Далласа непонятно. Динвидди и Финни-Смит не настолько ценны, чтобы перевесить такое предложение Клипперс. Даже если они лучше, как игроки, для борьбы за титул их все равно не достаточно и Дюранта все равно будут менять.
+5
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0
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