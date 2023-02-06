В предложение «Клипперс» по Ирвингу входили Мэнн, выбор в 1-м раунде и два обмена пиками
«Клипперс» входили в список команд, которым был интересен разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг.
По информации обозревателя The Ringer Кевина О’Коннора, «Клипперс» предлагали за Кайри разыгрывающего Терэнса Мэнна, форварда Люка Кеннарда, один выбор в 1-м раунде драфта и возможность обмена двух пиков 1-го раунда в будущем.
В сделку могли войти и другие игроки для уравнения зарплат.
«Нетс» предпочли вариант с «Далласом».
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
Пики второго раунда мало что стоят, думаю и ЛАК могли их насыпать при необходимости, а вот 2 обмена пиками, которые предлагали Клипперс это куда серьезней. Команда у ЛАК возрастная и если не в 2027, то уж в 2029 то точно обменяться пиками с ними многие захотят.