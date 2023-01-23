Лука Дончич выразил недовольство после того, как его после матча коснулся болельщик
«Даллас» в воскресенье уступил на домашней площадке «Клипперс» со счетом 98:112.
После финальной сирены лидер техасцев Лука Дончич отдал должное игрокам калифорнийской команды, а затем направился в раздевалку. На входе в подтрибунное помещение один из болельщиков протянул руку и коснулся словенца, что вызвало недовольство звездного баскетболиста.
На счету Дончича 29 очков, 10 подборов и 4 передачи при 9 из 21 с игры.
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Таких дурачков нужно не пускать на стадионы.
Твоя команда проиграла, ты идешь в подтрибунку принять душ, а тут какой-то непонятный крендель тебя панибратски бьет по спине, когда ты вообще этого не ожидаешь.
Лука скорее опешил и недоумевал, что справедливо.
ударил по спине
конечно Лука недоволен