« » в воскресенье уступил на домашней площадке « » со счетом 98:112.

После финальной сирены лидер техасцев отдал должное игрокам калифорнийской команды, а затем направился в раздевалку. На входе в подтрибунное помещение один из болельщиков протянул руку и коснулся словенца, что вызвало недовольство звездного баскетболиста.

На счету Дончича 29 очков, 10 подборов и 4 передачи при 9 из 21 с игры.

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