Лука Дончич выразил недовольство после того, как его после матча коснулся болельщик

Теги происшествия Даллас Клипперс НБА видео болельщики Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» в воскресенье уступил на домашней площадке «Клипперс» со счетом 98:112.

После финальной сирены лидер техасцев Лука Дончич отдал должное игрокам калифорнийской команды, а затем направился в раздевалку. На входе в подтрибунное помещение один из болельщиков протянул руку и коснулся словенца, что вызвало недовольство звездного баскетболиста.

На счету Дончича 29 очков, 10 подборов и 4 передачи при 9 из 21 с игры.

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10 комментариев

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Антон
"Что, опять опоздал, малыш?" - сказала уборщица и ласково шлепнула школьника тряпкой по лицу.
+9
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Birdman NBA
Ответ Sergio19882007
сделай это Леброн например или Джа,тут на спортсе их с г@вном смешали бы)
Сделай что? В недоумении развести руками?
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AEZAKMI228
А че лука мимо просто прошел? не начал разборки?
+1
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Herodotus
Совсем изнежились игроки, все из за мягкотелых правил
+4
-4
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Sergey Mikhaylenko
Нихрена себе «коснулся») Он прям ударил так то
+8
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Sergio19882007
сделай это Леброн например или Джа,тут на спортсе их с г@вном смешали бы)
+3
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Happa4
Луке нужны братья, как Йокичу.
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hsmshhzfn5
Какой-то тип шлепнул уходящего по спине спортсмена.
Таких дурачков нужно не пускать на стадионы.
Твоя команда проиграла, ты идешь в подтрибунку принять душ, а тут какой-то непонятный крендель тебя панибратски бьет по спине, когда ты вообще этого не ожидаешь.

Лука скорее опешил и недоумевал, что справедливо.
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Kudim41
Я думал будет что-то из пальца высосано, но тут реально болельщик ерунду сделал..! Конечно Дончич будет недоволен..
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Райли Карри
коснулся ?!
ударил по спине
конечно Лука недоволен
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