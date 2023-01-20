Йокич лидирует в гонке за MVP, Тейтум вышел на 2-е место, Эмбиид – на 3-е

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Центровой «Денвера» Никола Йокич продолжает возглавлять рейтинг претендентов на MVP нынешнего сезона НБА.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум поднялся на второе место рейтинга. Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиил вышел на третью позицию.

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо по-прежнему входят в топ-5.

Гонка за MVP сезона НБА-2022/23:

1. Никола Йокич («Денвер»)

2. Джейсон Тейтум («Бостон»)

3. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

4. Лука Дончич («Даллас»)

5. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

6. Джа Морэнт («Мемфис»)

7. Кевин Дюрэнт («Бруклин»)

8. Донован Митчелл («Кливленд»)

9. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)

10. Джейлен Браун («Бостон»)

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

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6 комментариев

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demx
Самый унылый mvp-игрок в истории. Вот сейчас возьмет опять, параллельно вылету в ПО со своей донной командой. И что от этого запомнится? Он не эффектный игрок, ничего никому не доказывает, просто собирает статуэтки на безрыбье.
0
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Mikael Rikhard
Денвер в этом году может взять гайку, дорога к титулу открыта
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-2
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Мурзин Ринат
Вот хоть убейте, но никак не вижу Тейтума Мвп, даже второе место это и то много
+3
-1
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Вадим flanec
Йокич лидирует заслуженно, а если Наггетс ещё и конференцию возьмут, вообще никаких сомнений не возникнет, кто выиграет приз MVP.
+1
0
+1
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Деревенский Кобе
Ответ vzi
Чисто статистически и по результатам команды - Йокич без вариантов.
Ну чисто статистически, Дончич поспорить может, но в сумме да - Йокич без вариантов
+3
0
+3
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vzi
Чисто статистически и по результатам команды - Йокич без вариантов.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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