Кайри Ирвинг и Зайон Уильямсон выбраны в стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА

Теги Леброн Джеймс НБА Матч всех звезд НБА Стефен Карри Кайри Ирвинг Яннис Адетокумбо Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Донован Митчелл Зайон Уильямсон Баскетбол

Стали известны игроки стартовых пятерок Матча всех звезд НБА, который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.

От Востока выбраны: форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (капитан), форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт, форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, защитник «Кливленда» Донован Митчелл и защитник «Бруклина» Кайри Ирвинг.

От Запада попали: форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (капитан), центровой «Денвера» Никола Йокич, форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон, защитник «Далласа» Лука Дончич и защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри.

Леброн Джеймс повторил рекорд Карима Абдул-Джаббара по вызовам на Матч всех звезд. Этот матч станет 19-м для игрока «Лейкерс», такое в истории покорялось только великому центровому. При этом Джаббар не смог выступить на Матче всех звезд в 1973 году. Таким образом Джеймс может стать первым игроком в истории, который примет непосредственное участие во всех 19 встречах.

Джеймс опередил остальных суперзвезд НБА по голосам болельщиков.

Игроки стартовой пятерки были выбраны путем голосования: за 50% учитывались голоса болельщиков, а еще по 25% - голоса журналистов и баскетболистов лиги.

Имена резервистов Матча всех звезд объявят 2 февраля. Их выберут на основании голосования, проведенного среди тренеров лиги.   

Непосредственно перед Матчем звезд состоится распределение игроков между командами: Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо наберут себе составы на правах капитанов.

10 комментариев

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Vagant
Ответ Serge Mikz
Ирвинг после всех историй с антисемитами попал на мвз
Так это могло сыграть на руку - многие ведь могут проголосовать наперекор.
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Serge Mikz
Ирвинг после всех историй с антисемитами попал на мвз
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LBJ236
Ответ Vagant
Это "старт". т.е. самые популярные среди болел, журналистов, игроков. 2 февраля тренеры добавят по 7 человек в конференцию. И это не составы. Составы будут определять капитаны в день МВЗ.
Да, я знаю, просто немного неправильно написал. Выбор интересный, скажем нет Эмбида, Зайон немного авансом, но в целом ок, это их выбор.
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Илья Кордунов
Великий Леброн в свои 38 лет уничтожит восток
+2
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+2
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Вадим Ермаков
Морант, Шай, лиллард или прости Господи расти.. Интересно, кто будет из этой 4ки на 3 места по итогу
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-2
-2
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Vagant
Ответ LBJ236
Мне нравятся составы команд.
Это "старт". т.е. самые популярные среди болел, журналистов, игроков.
2 февраля тренеры добавят по 7 человек в конференцию.
И это не составы. Составы будут определять капитаны в день МВЗ.
+2
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+2
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LBJ236
Мне нравятся составы команд.
0
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Vagant
Джеймсу 38, т.е половину своей жизни он был суперзвездой НБА. 😂
Последний МВЗ без Леброна был в 2004 году.
Джеймс является капитаном всех звезд шестой год подряд (с момента введения этого поста). Его команды пока ведут 5-0.
+3
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+3
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Vagant
Ответ haykblaugrana
Блин, вернуть бы матчи между конференциями и давать победителю конфы преимущества домашной игры финале. Вот было бы заруба в Олл Старе
Весь мир против США - вот это была бы вывеска.
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haykblaugrana
Блин, вернуть бы матчи между конференциями и давать победителю конфы преимущества домашной игры финале. Вот было бы заруба в Олл Старе
+1
-1
0
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