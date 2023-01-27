Кайри Ирвинг и Зайон Уильямсон выбраны в стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА

Стали известны игроки стартовых пятерок Матча всех звезд , который состоится в Солт-Лейк-Сити 19 февраля.

От Востока выбраны: форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо (капитан), форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт, форвард «Бостона» , защитник «Кливленда» и защитник «Бруклина» .

От Запада попали: форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (капитан), центровой «Денвера» , форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон, защитник «Далласа» Лука Дончич и защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри.

Леброн Джеймс повторил рекорд Карима Абдул-Джаббара по вызовам на Матч всех звезд. Этот матч станет 19-м для игрока «Лейкерс», такое в истории покорялось только великому центровому. При этом Джаббар не смог выступить на Матче всех звезд в 1973 году. Таким образом Джеймс может стать первым игроком в истории, который примет непосредственное участие во всех 19 встречах.

Джеймс опередил остальных суперзвезд НБА по голосам болельщиков.

Игроки стартовой пятерки были выбраны путем голосования: за 50% учитывались голоса болельщиков, а еще по 25% - голоса журналистов и баскетболистов лиги.

Имена резервистов Матча всех звезд объявят 2 февраля. Их выберут на основании голосования, проведенного среди тренеров лиги.

Непосредственно перед Матчем звезд состоится распределение игроков между командами: Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо наберут себе составы на правах капитанов.