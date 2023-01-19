Леброн и Яннис лидируют в голосовании на Матч звезд. Голосование закроется через 2 дня

Теги Бостон Кливленд Леброн Джеймс Даллас Денвер Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Бруклин НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Кайри Ирвинг Энтони Дэвис Яннис Адетокумбо Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Донован Митчелл Баскетбол

НБА представила промежуточные результаты голосования за стартовые пятерки на Матч всех звезд 2023 года.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс является абсолютным лидером в голосовании (6 506 782 голоса), Яннис Адетокумбо из «Милуоки» идет на первом месте среди игроков Восточной конференции (5 970 196).

На Западе в тройку лучших игроков передней линии по количеству голосов входят центровой «Денвера» Никола Йокич (4 718 218) и бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис (3 838 171), на Востоке – лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри лидирует среди всех защитников, набрав 5 151 822 голосов. Лука Дончич из «Далласа» занимает второе место среди защитников Запада с 4 905 655 голосами.

Среди защитников Востока лидируют Кайри Ирвинг из «Бруклина» (3 968 041 голос) и Донован Митчелл из «Кливленда» (3 851 233 голоса).

Заключительный день голосования – 21 января. Матч звезд НБА-2023 состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Omegacorpse
Есть ощущение, что за Леброна по инерции и по окончании его карьеры будут голосовать (:
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айрат Ситдиков
Ответ Сергей Пузанков
Ну вот как я и говорил после первых результатов - на западе только Яннису место в старте гарантировано. Хотя теперь можно осторожно добавить Митчелла. Наверняка после 70-очковой игры его наградят стартом, ну он и наиграл объективно. А в остальном непонятно.
*востоке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Ответ Sonder
Дэвис, Уиггинс, Грин, Луни, Томпсон, Уэстбрук, Ривс Клоунада
Да ! согласен )! что тут делает Дэвис, Уесбрук и тем более Ривс ...к остальным вопросов нет)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Пузанков
Ну вот как я и говорил после первых результатов - на западе только Яннису место в старте гарантировано. Хотя теперь можно осторожно добавить Митчелла. Наверняка после 70-очковой игры его наградят стартом, ну он и наиграл объективно. А в остальном непонятно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Пузанков
Ответ Sonder
Дэвис, Уиггинс, Грин, Луни, Томпсон, Уэстбрук, Ривс Клоунада
Дэвис по PER второй во всей лиге после Йокича.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Consistency
На Востоке такой фронкорт, что там в целом можно две реальные пятерки из него составить))) Четкие позиции только у Эмбиида, Клэкстона, ну и Рэндл ниже четверки не встанет. Остальные могут на двух, на трех, на четырех позициях играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
Дэвис, Уиггинс, Грин, Луни, Томпсон, Уэстбрук, Ривс
Клоунада
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Дюрант, надеюсь, со всех своих акаунтов проголосовал.

Лиллард незаслуженно мало голосов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий