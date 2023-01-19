Леброн и Яннис лидируют в голосовании на Матч звезд. Голосование закроется через 2 дня

НБА представила промежуточные результаты голосования за стартовые пятерки на Матч всех звезд 2023 года.

Форвард « » является абсолютным лидером в голосовании (6 506 782 голоса), Яннис Адетокумбо из «Милуоки» идет на первом месте среди игроков Восточной конференции (5 970 196).

На Западе в тройку лучших игроков передней линии по количеству голосов входят центровой «Денвера» Никола Йокич (4 718 218) и бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис (3 838 171), на Востоке – лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт и форвард « » Джейсон Тейтум.

Разыгрывающий « » лидирует среди всех защитников, набрав 5 151 822 голосов. Лука Дончич из «Далласа» занимает второе место среди защитников Запада с 4 905 655 голосами.

Среди защитников Востока лидируют Кайри Ирвинг из «Бруклина» (3 968 041 голос) и Донован Митчелл из «Кливленда» (3 851 233 голоса).

Заключительный день голосования – 21 января. Матч звезд НБА-2023 состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?