Лука Дончич лидирует в НБА-22/23 по количеству 3-очковых без передач от партнеров

Теги Кливленд Даллас Голден Стэйт Миннесота Портленд НБА Стефен Карри Дэмиан Лиллард Лука Дончич Донован Митчелл Энтони Эдвардс Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич имеет наибольшее количество точных трехочковых без передач от партнеров по команде среди всех игроков НБА в нынешнем сезоне.

На счету словенца 108 таких попаданий при реализации 35,3%. Он опережает защитника «Кливленда» Донована Митчелла, у которого 97 точных бросков из-за дуги без ассистов при 43,3%.

Также в первую пятерку рейтинга входят Стефен Карри из «Голден Стэйт» (82 при 44,6%), Дэмиан Лиллард из «Портленда» (82 при 44,6%) и Энтони Эдвардс из «Миннесоты» (76 при 35,4%).

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