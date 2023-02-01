Лука Дончич лидирует в НБА-22/23 по количеству 3-очковых без передач от партнеров
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич имеет наибольшее количество точных трехочковых без передач от партнеров по команде среди всех игроков НБА в нынешнем сезоне.
На счету словенца 108 таких попаданий при реализации 35,3%. Он опережает защитника «Кливленда» Донована Митчелла, у которого 97 точных бросков из-за дуги без ассистов при 43,3%.
Также в первую пятерку рейтинга входят Стефен Карри из «Голден Стэйт» (82 при 44,6%), Дэмиан Лиллард из «Портленда» (82 при 44,6%) и Энтони Эдвардс из «Миннесоты» (76 при 35,4%).
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