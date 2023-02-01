Лука Дончич лидирует в НБА-22/23 по количеству 3-очковых без передач от партнеров

Разыгрывающий « » имеет наибольшее количество точных трехочковых без передач от партнеров по команде среди всех игроков в нынешнем сезоне.

На счету словенца 108 таких попаданий при реализации 35,3%. Он опережает защитника « » Донована Митчелла, у которого 97 точных бросков из-за дуги без ассистов при 43,3%.

Также в первую пятерку рейтинга входят Стефен Карри из « » (82 при 44,6%), Дэмиан Лиллард из «Портленда» (82 при 44,6%) и Энтони Эдвардс из «Миннесоты» (76 при 35,4%).

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