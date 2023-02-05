Зак Лоу: «Буду крайне удивлен, если «Клипперс» коснутся этой ситуации с Кайри Ирвингом»
Эксперт ESPN Зак Лоу оценил вероятность перехода разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга в «Клипперс», которые, согласно слухам, хотят усилить позицию первого номера.
Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле.
«Исходя из того, что я слышал последний год, буду крайне удивлен, если «Клипперс» коснутся этой ситуации с Кайри Ирвингом, – заявил Лоу в своем подкасте.
Ранее проходила информация, что главными претендентами на Ирвинга являются «Лейкерс», «Даллас» и «Финикс».
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