Зак Лоу: «Буду крайне удивлен, если «Клипперс» коснутся этой ситуации с Кайри Ирвингом»

Эксперт ESPN Зак Лоу оценил вероятность перехода разыгрывающего «Бруклина» в « », которые, согласно слухам, хотят усилить позицию первого номера.

Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле.

«Исходя из того, что я слышал последний год, буду крайне удивлен, если « » коснутся этой ситуации с Кайри Ирвингом, – заявил Лоу в своем подкасте.

Ранее проходила информация, что главными претендентами на Ирвинга являются «Лейкерс», «Даллас» и «Финикс».

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?