Сестра Эла Хорфорда выложила фото Кайри Ирвинга в форме «Селтикс»

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Анна Хорфорд, сестра центрового «Бостона» Эла Хорфорда, с сарказмом отреагировала на желание Кайри Ирвинга покинуть «Бруклин».

Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле. Сразу после появления данной информации в СМИ Анна Хорфорд опубликовала фотографию Ирвинга в форме «Селтикс».

Пост привлек большое внимание со стороны общественности. Как отмечает портал Fadeaway World, фото было сделано в 2017 году, когда Ирвинг был обменян в «Бостон» и выступил перед болельщиками клуба. Через два года он перешел к «Нетс» в качестве свободного агента.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?

Фото: Анна Хорфорд

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4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон
Ответ Алексей Иванов
Её открыли, когда была новость, мол она групповуху любит
А, ну тогда можно больше новостей
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Ответ Антон
Открыт новый персонаж - сестра Хорфорда
Её открыли, когда была новость, мол она групповуху любит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bunyod Turgunov
Ответ Антон
Открыт новый персонаж - сестра Хорфорда
Если что о нем уже давно пишут на спортсе))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон
Открыт новый персонаж - сестра Хорфорда
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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