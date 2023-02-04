Сестра Эла Хорфорда выложила фото Кайри Ирвинга в форме «Селтикс»
Анна Хорфорд, сестра центрового «Бостона» Эла Хорфорда, с сарказмом отреагировала на желание Кайри Ирвинга покинуть «Бруклин».
Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле. Сразу после появления данной информации в СМИ Анна Хорфорд опубликовала фотографию Ирвинга в форме «Селтикс».
Пост привлек большое внимание со стороны общественности. Как отмечает портал Fadeaway World, фото было сделано в 2017 году, когда Ирвинг был обменян в «Бостон» и выступил перед болельщиками клуба. Через два года он перешел к «Нетс» в качестве свободного агента.
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Фото: Анна Хорфорд
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