Сестра Эла Хорфорда выложила фото Кайри Ирвинга в форме «Селтикс»

Анна Хорфорд, сестра центрового « » Эла Хорфорда, с сарказмом отреагировала на желание покинуть «Бруклин».

Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле. Сразу после появления данной информации в СМИ Анна Хорфорд опубликовала фотографию Ирвинга в форме «Селтикс».

Пост привлек большое внимание со стороны общественности. Как отмечает портал Fadeaway World, фото было сделано в 2017 году, когда Ирвинг был обменян в «Бостон» и выступил перед болельщиками клуба. Через два года он перешел к «Нетс» в качестве свободного агента.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

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Фото: Анна Хорфорд