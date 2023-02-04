Кайри Ирвинг может потерять около 10 млн долларов в год по новому контракту в случае обмена

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг может потерять значительную сумму по новому контракту в случае перехода в другую команду перед дедлайном.

Сегодня стало известно, что Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Ирвинг претендовал на максимальное продление на четыре года и 198,5 миллиона долларов, которое он мог подписать до 30 июня. Текущее соглашение Ирвинга с «Нетс» заканчивается этим летом. За сезон-2022/23 звездный баскетболист заработает 36,9 миллиона долларов.

В приобретении Ирвинга заинтересованы « », « » и « ». Если игрока обменяют, он имеет право подписать со своей новой командой двухлетнее продление на 78,6 млн долларов до 30 июня. Таким образом, в следующие два сезона его зарплата может уменьшиться на сумму около 10 миллионов.

В нынешнем сезоне 30-летний разыгрывающий провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?