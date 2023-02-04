Кайри Ирвинг может потерять около 10 млн долларов в год по новому контракту в случае обмена

Теги возможные переходы Даллас Лейкерс Бруклин Финикс НБА бизнес ESPN Кайри Ирвинг Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг может потерять значительную сумму по новому контракту в случае перехода в другую команду перед дедлайном.

Сегодня стало известно, что Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Ирвинг претендовал на максимальное продление на четыре года и 198,5 миллиона долларов, которое он мог подписать до 30 июня. Текущее соглашение Ирвинга с «Нетс» заканчивается этим летом. За сезон-2022/23 звездный баскетболист заработает 36,9 миллиона долларов.

В приобретении Ирвинга заинтересованы «Лейкерс», «Даллас» и «Финикс». Если игрока обменяют, он имеет право подписать со своей новой командой двухлетнее продление на 78,6 млн долларов до 30 июня. Таким образом, в следующие два сезона его зарплата может уменьшиться на сумму около 10 миллионов.

В нынешнем сезоне 30-летний разыгрывающий провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?

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5 комментариев

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Fogiii
В Лейкерс на рекламе отобъет
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artcity
Ответ Алексей Водонос
Я думаю, токсика деньги интересуют в незначительной степени. Раз своё "легаси" ему уже не светит, захочет побороться за "гайки".
Он борется за большой контракт, а не за гайки.
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artcity
А кто-то ему в Бруклине максималку хочет предложить?!
Сильно сомневаюсь. Если только сразу под обмен. Ничего он не теряет.
В детройт его или ещё куда подальше...
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Korban Cobain
Ответ Алексей Водонос
Я думаю, токсика деньги интересуют в незначительной степени. Раз своё "легаси" ему уже не светит, захочет побороться за "гайки".
наоборот он требует долгосрочный без обязалова...хотя с таким отношением его можно подписывать только на 10 дней)
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Алексей Водонос
Я думаю, токсика деньги интересуют в незначительной степени. Раз своё "легаси" ему уже не светит, захочет побороться за "гайки".
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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