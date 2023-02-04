Журналист Винсент Гудвилл: «Кайри Ирвинг стремится к воссоединению с Леброном Джеймсом, все это часть большого плана»

Журналист Yahoo Sports Винсент Гудвилл рассказал о реакции общественности на желание покинуть «Бруклин».

Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле.

«После всех бессмысленных вещей, которые Ирвинг сделал после перехода в «Нетс», такое требование переходит все границы. Он пытается обеспечить свое баскетбольное будущее. Большинство источников считают, что он стремится к воссоединению с в « ».

Возможно, все это было частью большого плана. Он вернулся к игре, напомнил всем, что обладает неверотяным талантом, и держался подальше от скандалов. Он выдержал это испытание и даже вернул доверие . Но больше всего Ирвинг стабилен в том, что он непредсказуем», – написал Гудвилл.

В нынешнем сезоне 30-летний разыгрывающий провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота. «Нетс» с результатом 41-20 занимают четвертое место на Востоке.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

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