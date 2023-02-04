Журналист Винсент Гудвилл: «Кайри Ирвинг стремится к воссоединению с Леброном Джеймсом, все это часть большого плана»

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Журналист Yahoo Sports Винсент Гудвилл рассказал о реакции общественности на желание Кайри Ирвинга покинуть «Бруклин».

Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле.

«После всех бессмысленных вещей, которые Ирвинг сделал после перехода в «Нетс», такое требование переходит все границы. Он пытается обеспечить свое баскетбольное будущее. Большинство источников считают, что он стремится к воссоединению с Леброном Джеймсом в «Лейкерс».

Возможно, все это было частью большого плана. Он вернулся к игре, напомнил всем, что обладает неверотяным талантом, и держался подальше от скандалов. Он выдержал это испытание и даже вернул доверие Кевина Дюрэнта. Но больше всего Ирвинг стабилен в том, что он непредсказуем», – написал Гудвилл.

В нынешнем сезоне 30-летний разыгрывающий провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота. «Нетс» с результатом 41-20 занимают четвертое место на Востоке.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?

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6 комментариев

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Xell
Ответ Мурзин Ринат
Добро пожаловать в Лейкерс) помним связку с Леброном , после которой лучшая команда в истории побежала в слезах просить КД их спасти от позора )
Не пусть лучше Лилларда берут летом. Он фанат Коби))
0
-4
-4
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problemzz9
финал запада лал гсв 7 игра кайри в клатче заваливает через томпсона треху и возвращает нас в 2016))
+11
-2
+9
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Be1983kot18leta@gmail.com
Новый инсайдер? Что то я никогда раньше такого не слышал.
Сколько же дармоедов вертится вокруг NBA
0
-1
-1
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Ужратый Гусениц
Подождите
Кайри с скандалом уходил из тени Брона в Кливленде
чет моросил в Бостоне
В Бруклине творил что хотел, от еврейских заговоров до шалфея
и Леброн такой - это нужный мне игрок !!! Он в сложный и важный момент не подведет!!!
+4
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+2
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Fooler
Кайри нужен Лейкерс,но никто не знает в каком психологическом состоянии он будет через матчей 5.
+2
-1
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Мурзин Ринат
Добро пожаловать в Лейкерс) помним связку с Леброном , после которой лучшая команда в истории побежала в слезах просить КД их спасти от позора )
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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