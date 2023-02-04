«Хит» не претендуют на Кайри Ирвинга, опасаются проблем из-за его поведения

« » не входят в число претендентов на разыгрывающего «Бруклина» , который выразил желание покинуть команду перед дедлайном.

Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле.

По словам обозревателя Five Reasons Sports Этана Сколника, руководство «Хит» опасается постоянных проблем, которые возникают из-за поведения Ирвинга.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на получение звездного баскетболиста являются « », « » и « ».

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?