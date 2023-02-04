«Хит» не претендуют на Кайри Ирвинга, опасаются проблем из-за его поведения

Теги возможные переходы Даллас Лейкерс Майами Бруклин Финикс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

«Майами» не входят в число претендентов на разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга, который выразил желание покинуть команду перед дедлайном.

Ирвинг запросил у руководства «Нетс» обмен. Если клуб не обменяет защитника до дедлайна, он уйдет на правах свободного агента в июле.

По словам обозревателя Five Reasons Sports Этана Сколника, руководство «Хит» опасается постоянных проблем, которые возникают из-за поведения Ирвинга.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на получение звездного баскетболиста являются «Лейкерс», «Даллас» и «Финикс».

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