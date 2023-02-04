На последних минутах третьей четверти матча « » – «Орландо» (120:127) завязалась драка с участием защитника хозяев и центрового флоридской команды .

За полторы минуты до сирены Риверс оказался рядом со скамейкой «Мэджик», случилась словесная перепалка. В какой-то момент находившийся в запасе Бамба вскочил со своего места и набросился на соперника. Вскоре завязалась потасовка с участием нескольких баскетболистов.

По итогам инцидента удалены пять игроков.

«Миннесота»: Остин Риверс, Торин Принс, Джейден Макдэниэлс.

« »: Мо Бамба, .

Это уже вторая крупная потасовка в НБА за два игровых дня. В четверг подрались звезда «Кливленда» Донован Митчелл и Диллон Брукс из «Мемфиса».

В конце декабря баскетболисты «Мэджик» поучаствовали в массовой драке с коллегами из «Пистонс».

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