Мо Бамба подрался с Остином Риверсом во время матча. По итогам инцидента удалены пять игроков
На последних минутах третьей четверти матча «Миннесота» – «Орландо» (120:127) завязалась драка с участием защитника хозяев Остина Риверса и центрового флоридской команды Мо Бамбы.
За полторы минуты до сирены Риверс оказался рядом со скамейкой «Мэджик», случилась словесная перепалка. В какой-то момент находившийся в запасе Бамба вскочил со своего места и набросился на соперника. Вскоре завязалась потасовка с участием нескольких баскетболистов.
По итогам инцидента удалены пять игроков.
«Миннесота»: Остин Риверс, Торин Принс, Джейден Макдэниэлс.
«Орландо»: Мо Бамба, Джейлен Саггс.
Это уже вторая крупная потасовка в НБА за два игровых дня. В четверг подрались звезда «Кливленда» Донован Митчелл и Диллон Брукс из «Мемфиса».
В конце декабря баскетболисты «Мэджик» поучаствовали в массовой драке с коллегами из «Пистонс».
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