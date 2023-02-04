Мо Бамба подрался с Остином Риверсом во время матча. По итогам инцидента удалены пять игроков

Теги происшествия Миннесота Орландо НБА видео Остин Риверс Торин Принс Мо Бамба Джейден Макдэниэлс Джейлен Саггс Баскетбол

На последних минутах третьей четверти матча «Миннесота» – «Орландо» (120:127) завязалась драка с участием защитника хозяев Остина Риверса и центрового флоридской команды Мо Бамбы.

За полторы минуты до сирены Риверс оказался рядом со скамейкой «Мэджик», случилась словесная перепалка. В какой-то момент находившийся в запасе Бамба вскочил со своего места и набросился на соперника. Вскоре завязалась потасовка с участием нескольких баскетболистов.

По итогам инцидента удалены пять игроков.

«Миннесота»: Остин Риверс, Торин Принс, Джейден Макдэниэлс.

«Орландо»: Мо Бамба, Джейлен Саггс.

Это уже вторая крупная потасовка в НБА за два игровых дня. В четверг подрались звезда «Кливленда» Донован Митчелл и Диллон Брукс из «Мемфиса».

В конце декабря баскетболисты «Мэджик» поучаствовали в массовой драке с коллегами из «Пистонс».

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8 комментариев

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Герман Сергеевич
В футболе похожим образом голам радуются команды, а тут "это" Дракой называется.
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29f4dmp7qw
Да ну… чего интересного?! Никого не зарезали, челюсть никому не сломали… так се борьба нанайских мальчиков…. даже милицию никто не вызвал…. У нас на свадьбе веселей было….
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Montenegro Serbian
Немного раздражает когда вместо "потолкались" пишут "подрались".
Где там драка как таковая? Просто тесный контакт с обнимашками.
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AnTikVar
А я-то думал с чего там концовка третьей так зависла. А тут у ребят народная забава...
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Daff Rogers
Эдвардс просто подошёл и забрал себе Энтони
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VolkXan
Так и надо Риверсу 😅 напихали нормально
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Лиллард унижатель!
Распустил Силвер игрочишек. Скоро и зрителей начнут бить как во время бойни Индианы с Детройтом.
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За Валенсию с 1999
Это разборка питерская
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